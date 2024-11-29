Работу алтайского соццентра, в котором погибли постояльцы, пристановили
В Алтайском крае приостановили работу соццентра, где погибли три постояльца
© СУ СК РФ по Алтайскому краю/ВКонтактеСотрудник СК РФ в социальном центре в Алтайском крае, где погибли от отравления 3 человека
Сотрудник СК РФ в социальном центре в Алтайском крае, где погибли от отравления 3 человека
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БАРНАУЛ, 29 ноя – РИА Новости. Работа соццентра, в котором погибли 3 постояльца, приостановлена в Алтайском крае, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
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"Частная социальная организация Калманского района в соответствии с протоколом Роспотребнадзора временно прекратила свою деятельность. Специалистами продолжается эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении.
Ранее в частной социальной организации с признаками отравления было обнаружено тело постояльца. Еще несколько человек с признаками отравления были госпитализированы в медицинские учреждения, где впоследствии двое из них скончались. По последним данным минздрава, пострадал 21 человек. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Как сообщили РИА Новости в СУСК по региону, задержан председатель правления соццентра, в отношении него в ближайшее время готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Как сообщала журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре.
В Алтайском крае из-за отравления умерли три человека
28 ноября, 19:22