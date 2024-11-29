https://ria.ru/20241129/altaj-1986455319.html

Работу алтайского соццентра, в котором погибли постояльцы, пристановили

Работу алтайского соццентра, в котором погибли постояльцы, пристановили - РИА Новости, 29.11.2024

Работу алтайского соццентра, в котором погибли постояльцы, пристановили

Работа соццентра, в котором погибли 3 постояльца, приостановлена в Алтайском крае, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T14:55

2024-11-29T14:55

2024-11-29T14:55

происшествия

здоровье - общество

алтайский край

калманский район

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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БАРНАУЛ, 29 ноя – РИА Новости. Работа соццентра, в котором погибли 3 постояльца, приостановлена в Алтайском крае, сообщили РИА Новости в минздраве региона. "Частная социальная организация Калманского района в соответствии с протоколом Роспотребнадзора временно прекратила свою деятельность. Специалистами продолжается эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении. Ранее в частной социальной организации с признаками отравления было обнаружено тело постояльца. Еще несколько человек с признаками отравления были госпитализированы в медицинские учреждения, где впоследствии двое из них скончались. По последним данным минздрава, пострадал 21 человек. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Как сообщили РИА Новости в СУСК по региону, задержан председатель правления соццентра, в отношении него в ближайшее время готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Как сообщала журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре.

https://ria.ru/20241128/otravlenie-1986319697.html

алтайский край

калманский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, алтайский край, калманский район, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)