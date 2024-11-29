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В Алеппо идут бои между боевиками и сирийской армией - РИА Новости, 29.11.2024
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21:55 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/aleppo-1986577750.html
В Алеппо идут бои между боевиками и сирийской армией
В Алеппо идут бои между боевиками и сирийской армией - РИА Новости, 29.11.2024
В Алеппо идут бои между боевиками и сирийской армией
Бои между боевиками и сирийской правительственной армией идут в ряде районов сирийского города Алеппо, сообщает турецкое госагентство Anadolu. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T21:55
2024-11-29T21:55
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алеппо
идлиб (мухафаза)
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Бои между боевиками и сирийской правительственной армией идут в ряде районов сирийского города Алеппо, сообщает турецкое госагентство Anadolu. "Антиправительственные группировки и сирийская армия ведут бои в ряде районов Алеппо. Боевики пытаются прорваться на юг, север и восток города, под их контролем семь районов, такие как Хамданийе и Рамуса, а также использовавшийся в военных целях Научно-исследовательский центр", - сообщает агентство. По данным агентства, под контроль боевиков перешли территории в размере 550 квадратных километров, хотя несколькими часами ранее сообщалось о 400 квадратных километрах. СМИ утверждает, что в плен попали "десятки" сирийских военных. Сирийские вооруженные силы перебросили подкрепления на линии боевого соприкосновения в провинциях Алеппо и Идлиб для отражения атак террористов, заявило ранее Главное командование армии САР. В четверг замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что боевики, связанные с террористической группировкой "Ан-Нусра"*, в среду напали на подконтрольную сирийским властям территорию в провинциях Алеппо и Идлиб, было уничтожено не менее 400 боевиков. Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и техники.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20241129/siriya-1986517933.html
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алеппо
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60
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в мире, алеппо, идлиб (мухафаза), россия, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Алеппо, Идлиб (мухафаза), Россия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
В Алеппо идут бои между боевиками и сирийской армией

Anadolu: в ряде районов Алеппо идут бои между боевиками и сирийской армией

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкОкраина города Алеппо
Окраина города Алеппо - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
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Окраина города Алеппо. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Бои между боевиками и сирийской правительственной армией идут в ряде районов сирийского города Алеппо, сообщает турецкое госагентство Anadolu.
«
"Антиправительственные группировки и сирийская армия ведут бои в ряде районов Алеппо. Боевики пытаются прорваться на юг, север и восток города, под их контролем семь районов, такие как Хамданийе и Рамуса, а также использовавшийся в военных целях Научно-исследовательский центр", - сообщает агентство.
Боевики под руководством террористической Джебхат ан-Нусра* (запрещена в РФ) в Алеппо. 28 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
В нападении в провинциях Алеппо и Идлиб участвовали иностранные наемники
Вчера, 17:02
По данным агентства, под контроль боевиков перешли территории в размере 550 квадратных километров, хотя несколькими часами ранее сообщалось о 400 квадратных километрах. СМИ утверждает, что в плен попали "десятки" сирийских военных.
Сирийские вооруженные силы перебросили подкрепления на линии боевого соприкосновения в провинциях Алеппо и Идлиб для отражения атак террористов, заявило ранее Главное командование армии САР.
В четверг замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что боевики, связанные с террористической группировкой "Ан-Нусра"*, в среду напали на подконтрольную сирийским властям территорию в провинциях Алеппо и Идлиб, было уничтожено не менее 400 боевиков.
Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и техники.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Саракеб в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Боевики проникли в стратегически важный город в Идлибе, сообщили СМИ
Вчера, 18:52
 
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