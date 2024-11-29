В Алеппо идут бои между боевиками и сирийской армией
Anadolu: в ряде районов Алеппо идут бои между боевиками и сирийской армией
Окраина города Алеппо. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Бои между боевиками и сирийской правительственной армией идут в ряде районов сирийского города Алеппо, сообщает турецкое госагентство Anadolu.
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"Антиправительственные группировки и сирийская армия ведут бои в ряде районов Алеппо. Боевики пытаются прорваться на юг, север и восток города, под их контролем семь районов, такие как Хамданийе и Рамуса, а также использовавшийся в военных целях Научно-исследовательский центр", - сообщает агентство.
По данным агентства, под контроль боевиков перешли территории в размере 550 квадратных километров, хотя несколькими часами ранее сообщалось о 400 квадратных километрах. СМИ утверждает, что в плен попали "десятки" сирийских военных.
В четверг замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что боевики, связанные с террористической группировкой "Ан-Нусра"*, в среду напали на подконтрольную сирийским властям территорию в провинциях Алеппо и Идлиб, было уничтожено не менее 400 боевиков.
Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и техники.
* Террористическая группировка, запрещенная в России