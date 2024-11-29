https://ria.ru/20241129/aleppo-1986577750.html

В Алеппо идут бои между боевиками и сирийской армией

В Алеппо идут бои между боевиками и сирийской армией - РИА Новости, 29.11.2024

В Алеппо идут бои между боевиками и сирийской армией

Бои между боевиками и сирийской правительственной армией идут в ряде районов сирийского города Алеппо, сообщает турецкое госагентство Anadolu. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T21:55

2024-11-29T21:55

2024-11-29T21:55

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Бои между боевиками и сирийской правительственной армией идут в ряде районов сирийского города Алеппо, сообщает турецкое госагентство Anadolu. "Антиправительственные группировки и сирийская армия ведут бои в ряде районов Алеппо. Боевики пытаются прорваться на юг, север и восток города, под их контролем семь районов, такие как Хамданийе и Рамуса, а также использовавшийся в военных целях Научно-исследовательский центр", - сообщает агентство. По данным агентства, под контроль боевиков перешли территории в размере 550 квадратных километров, хотя несколькими часами ранее сообщалось о 400 квадратных километрах. СМИ утверждает, что в плен попали "десятки" сирийских военных. Сирийские вооруженные силы перебросили подкрепления на линии боевого соприкосновения в провинциях Алеппо и Идлиб для отражения атак террористов, заявило ранее Главное командование армии САР. В четверг замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что боевики, связанные с террористической группировкой "Ан-Нусра"*, в среду напали на подконтрольную сирийским властям территорию в провинциях Алеппо и Идлиб, было уничтожено не менее 400 боевиков. Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и техники.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20241129/siriya-1986517933.html

https://ria.ru/20241129/siriya-1986557105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, алеппо, идлиб (мухафаза), россия, обострение ситуации в сирии — 2024