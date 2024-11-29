https://ria.ru/20241129/aleppo-1986518505.html

В Идлибе и Алеппо ликвидировали сотни террористов

В Идлибе и Алеппо ликвидировали сотни террористов - РИА Новости, 29.11.2024

В Идлибе и Алеппо ликвидировали сотни террористов

Военные ликвидировали сотни террористов в боях в провинциях Идлиб и Алеппо, сообщило командование Вооруженных сил Сирии. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T17:05

2024-11-29T17:05

2024-11-29T17:53

в мире

сирия

алеппо

идлиб (мухафаза)

обострение ситуации в сирии — 2024

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КАИР, 29 ноя — РИА Новости. Военные ликвидировали сотни террористов в боях в провинциях Идлиб и Алеппо, сообщило командование Вооруженных сил Сирии."Наши военные сумели нанести огромные потери атаковавшим группировкам, сотни террористов были ликвидированы и ранены. Они (Вооруженные силы Сирии. — Прим. ред.) уничтожили десятки бронированных автомобилей и техники и сбили <...> 17 беспилотников", — говорится в заявлении командования.Подчеркивается, что среди напавших террористов много иностранных наемников. Войска перебросили подкрепление и усилили позиции на линии боевого соприкосновения.Как пишет газета "Аль-Ватан", самолеты сирийских ВВС нанесли удары по штабам бандформирований в городах Идлиб и ат-Дана на севере страны.Отражение атаки на алеппском и идлибском участках продолжается.В минувшую среду группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по деревням, населенным пунктам и позициям военных.Сирийская армия ответила на нападение. Войска нанесли удары по линиям снабжения боевиков к западу от города Алеппо и атаковали скопления террористов в Идлибе.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. После освобождения армией большей части страны разрозненные группы террористов действуют в пустынных районах на севере и северо-востоке.Боевики периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20241129/sirija-1986492827.html

https://ria.ru/20241129/kreml-1986410182.html

https://ria.ru/20241129/iran-1986360925.html

сирия

алеппо

идлиб (мухафаза)

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в мире, сирия, алеппо, идлиб (мухафаза), обострение ситуации в сирии — 2024