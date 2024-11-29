https://ria.ru/20241129/aleppo-1986390536.html
Жертвами террористической атаки в Алеппо стали четыре человека
Жертвами террористической атаки в Алеппо стали четыре человека - РИА Новости, 29.11.2024
Жертвами террористической атаки в Алеппо стали четыре человека
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ) открыли огонь по территории государственного университета Алеппо в районе... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T11:08
2024-11-29T11:08
2024-11-29T11:12
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БЕЙРУТ, 29 ноя - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ) открыли огонь по территории государственного университета Алеппо в районе студенческого городка, четыре мирных жителя погибли, сообщает сирийское государственное агентство САНА."Четыре мирных жителя погибли в результате обстрела террористами студенческого городка университета Алеппо", - пишет агентство.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20241129/iran-1986360925.html
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алеппо, в мире, сирия
Жертвами террористической атаки в Алеппо стали четыре человека
Жертвами обстрела территории университета в Алеппо стали четыре человека