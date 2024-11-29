https://ria.ru/20241129/akra-1986568876.html

АКРА присвоило ЭКСАР кредитный рейтинг по международной шкале ВВВ+

АКРА присвоило ЭКСАР кредитный рейтинг по международной шкале ВВВ+ - РИА Новости, 29.11.2024

АКРА присвоило ЭКСАР кредитный рейтинг по международной шкале ВВВ+

Рейтинговое агентство АКРА присвоило Российскому агентству по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) кредитный рейтинг по международной шкале ВВВ+ РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T20:29

2024-11-29T20:29

2024-11-29T20:29

экономика

россия

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

рейтинг

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Рейтинговое агентство АКРА присвоило Российскому агентству по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) кредитный рейтинг по международной шкале ВВВ+ со стабильным прогнозом, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В релизе агентство отмечает лидирующую роль ЭКСАР в страховой поддержке высокотехнологического экспорта и приоритетного импорта, высокий уровень взаимодействия с органами государственными власти Российской Федерации, а также хорошие показатели качества активов, капитализации и ликвидности", - говорится в сообщении.Ключевое влияние на уровень рейтинга оказывает очень высокая оценка степени поддержки со стороны государства.Ранее, в июне, АКРА подтвердило кредитный рейтинг ЭКСАР по национальный шкале на уровне ААА(RU), прогноз "стабильный"."Получение высокого рейтинга по международной шкале от АКРА подтверждает правильность выбранной стратегии и способствует продвижению страхового покрытия ЭКСАР на зарубежных рынках. Мы помогаем российским экспортерам и импортерам интегрироваться в мировую экономику и реализовывать значимые для страны проекты, снижаем риски выхода на новые рынки", — отметил старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков.АО "ЭКСАР" (входит в Группу РЭЦ) является национальным экспортным кредитным агентством (ЭКА). Основная цель деятельности ЭКСАР — поддержка высокотехнологичного экспорта и инвестиций за рубеж посредством страхования предпринимательских и (или) политических рисков. При этом, в 2022 году, в ответ на новые вызовы, правительство РФ расширило полномочия ЭКСАР до поддержки критически важного импорта, а в 2023 году — до перестрахования торговых кредитов по внутрироссийским поставкам.

https://ria.ru/20241129/uzbekistan-1986406144.html

https://ria.ru/20241127/rets-1986103500.html

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экономика, россия, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), рейтинг