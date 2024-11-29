Рейтинг@Mail.ru
АКРА присвоило ЭКСАР кредитный рейтинг по международной шкале ВВВ+ - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:29 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/akra-1986568876.html
АКРА присвоило ЭКСАР кредитный рейтинг по международной шкале ВВВ+
АКРА присвоило ЭКСАР кредитный рейтинг по международной шкале ВВВ+ - РИА Новости, 29.11.2024
АКРА присвоило ЭКСАР кредитный рейтинг по международной шкале ВВВ+
Рейтинговое агентство АКРА присвоило Российскому агентству по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) кредитный рейтинг по международной шкале ВВВ+ РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T20:29
2024-11-29T20:29
экономика
россия
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
рейтинг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_4c44c4b655f1acb5cc6af3f4ef5f11d3.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Рейтинговое агентство АКРА присвоило Российскому агентству по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) кредитный рейтинг по международной шкале ВВВ+ со стабильным прогнозом, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В релизе агентство отмечает лидирующую роль ЭКСАР в страховой поддержке высокотехнологического экспорта и приоритетного импорта, высокий уровень взаимодействия с органами государственными власти Российской Федерации, а также хорошие показатели качества активов, капитализации и ликвидности", - говорится в сообщении.Ключевое влияние на уровень рейтинга оказывает очень высокая оценка степени поддержки со стороны государства.Ранее, в июне, АКРА подтвердило кредитный рейтинг ЭКСАР по национальный шкале на уровне ААА(RU), прогноз "стабильный"."Получение высокого рейтинга по международной шкале от АКРА подтверждает правильность выбранной стратегии и способствует продвижению страхового покрытия ЭКСАР на зарубежных рынках. Мы помогаем российским экспортерам и импортерам интегрироваться в мировую экономику и реализовывать значимые для страны проекты, снижаем риски выхода на новые рынки", — отметил старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков.АО "ЭКСАР" (входит в Группу РЭЦ) является национальным экспортным кредитным агентством (ЭКА). Основная цель деятельности ЭКСАР — поддержка высокотехнологичного экспорта и инвестиций за рубеж посредством страхования предпринимательских и (или) политических рисков. При этом, в 2022 году, в ответ на новые вызовы, правительство РФ расширило полномочия ЭКСАР до поддержки критически важного импорта, а в 2023 году — до перестрахования торговых кредитов по внутрироссийским поставкам.
https://ria.ru/20241129/uzbekistan-1986406144.html
https://ria.ru/20241127/rets-1986103500.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_db4f41448bfc7abb1431e1c0951ad16e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), рейтинг
Экономика, Россия, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Рейтинг
АКРА присвоило ЭКСАР кредитный рейтинг по международной шкале ВВВ+

РЭЦ: АКРА присвоило ЭКСАР кредитный рейтинг по международной шкале ВВВ+

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Рейтинговое агентство АКРА присвоило Российскому агентству по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) кредитный рейтинг по международной шкале ВВВ+ со стабильным прогнозом, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"В релизе агентство отмечает лидирующую роль ЭКСАР в страховой поддержке высокотехнологического экспорта и приоритетного импорта, высокий уровень взаимодействия с органами государственными власти Российской Федерации, а также хорошие показатели качества активов, капитализации и ликвидности", - говорится в сообщении.
Ташкент - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Узбекистан заинтересован в продукции российской фармацевтики и химкомпаний
Вчера, 12:21
Ключевое влияние на уровень рейтинга оказывает очень высокая оценка степени поддержки со стороны государства.
Ранее, в июне, АКРА подтвердило кредитный рейтинг ЭКСАР по национальный шкале на уровне ААА(RU), прогноз "стабильный".
"Получение высокого рейтинга по международной шкале от АКРА подтверждает правильность выбранной стратегии и способствует продвижению страхового покрытия ЭКСАР на зарубежных рынках. Мы помогаем российским экспортерам и импортерам интегрироваться в мировую экономику и реализовывать значимые для страны проекты, снижаем риски выхода на новые рынки", — отметил старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков.
АО "ЭКСАР" (входит в Группу РЭЦ) является национальным экспортным кредитным агентством (ЭКА). Основная цель деятельности ЭКСАР — поддержка высокотехнологичного экспорта и инвестиций за рубеж посредством страхования предпринимательских и (или) политических рисков. При этом, в 2022 году, в ответ на новые вызовы, правительство РФ расширило полномочия ЭКСАР до поддержки критически важного импорта, а в 2023 году — до перестрахования торговых кредитов по внутрироссийским поставкам.
Астана - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Поставки компаний из РФ при поддержке РЭЦ в Казахстан составили 91 млрд руб
27 ноября, 20:44
 
ЭкономикаРоссияНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)Рейтинг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала