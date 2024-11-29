Рейтинг@Mail.ru
В США сообщили Украине плохие новости о западных ракетах - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/ac-1986403963.html
В США сообщили Украине плохие новости о западных ракетах
В США сообщили Украине плохие новости о западных ракетах - РИА Новости, 29.11.2024
В США сообщили Украине плохие новости о западных ракетах
Применение западных ракет украинцами не повлияет на ход конфликта, поскольку Россия уже победила, пишет American Conservative. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T12:14
2024-11-29T12:14
россия
украина
европа
владимир путин
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957561270_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_c4bbb3fcae22d0e5bf334ae2e3857e18.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Применение западных ракет украинцами не повлияет на ход конфликта, поскольку Россия уже победила, пишет American Conservative."Удары по российской территории американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow не смогут изменить исход конфликта на Украине — на это нет никаких шансов. Россия уже победила", — говорится в материале.В статье также предупреждают, что продолжение боевых действий на Украине лишь приведет к дальнейшему ее разрушению, а также ухудшению ситуации в Европе.Президент России Владимир Путин вечером 21 ноября выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241129/proval-1986394447.html
https://ria.ru/20241129/spectator-1986371868.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957561270_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cb68c1f39036f8a8517c2b1f079d4866.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, европа, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, В мире
В США сообщили Украине плохие новости о западных ракетах

AC: западные ракеты не повлияют на ход конфликта, поскольку Россия уже победила

© РИА Новости | Перейти в медиабанкФрагменты ракет Storm Shadow
Фрагменты ракет Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Фрагменты ракет Storm Shadow. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Применение западных ракет украинцами не повлияет на ход конфликта, поскольку Россия уже победила, пишет American Conservative.
«
"Удары по российской территории американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow не смогут изменить исход конфликта на Украине — на это нет никаких шансов. Россия уже победила", — говорится в материале.
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
"Это невероятно". На Западе заявили о провале США из-за "Орешника"
Вчера, 11:33
В статье также предупреждают, что продолжение боевых действий на Украине лишь приведет к дальнейшему ее разрушению, а также ухудшению ситуации в Европе.
Президент России Владимир Путин вечером 21 ноября выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
СМИ забили тревогу из-за катастрофы в рядах ВСУ
Вчера, 09:49
 
РоссияУкраинаЕвропаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала