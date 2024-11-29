https://ria.ru/20241129/ac-1986403963.html

В США сообщили Украине плохие новости о западных ракетах

В США сообщили Украине плохие новости о западных ракетах - РИА Новости, 29.11.2024

В США сообщили Украине плохие новости о западных ракетах

Применение западных ракет украинцами не повлияет на ход конфликта, поскольку Россия уже победила, пишет American Conservative. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T12:14

2024-11-29T12:14

2024-11-29T12:14

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владимир путин

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Применение западных ракет украинцами не повлияет на ход конфликта, поскольку Россия уже победила, пишет American Conservative."Удары по российской территории американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow не смогут изменить исход конфликта на Украине — на это нет никаких шансов. Россия уже победила", — говорится в материале.В статье также предупреждают, что продолжение боевых действий на Украине лишь приведет к дальнейшему ее разрушению, а также ухудшению ситуации в Европе.Президент России Владимир Путин вечером 21 ноября выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241129/proval-1986394447.html

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россия, украина, европа, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире