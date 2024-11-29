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Аббас готов приехать в Москву на 80-летие Победы
Аббас готов приехать в Москву на 80-летие Победы - РИА Новости, 29.11.2024
Аббас готов приехать в Москву на 80-летие Победы
Президент Палестины Махмуд Аббас приедет в Москву на 80-летие Победы, если такое приглашение поступит, заявил РИА Новости посол Палестины в Москве Абдельхафиз... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T06:43
2024-11-29T06:43
2024-11-29T06:59
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас приедет в Москву на 80-летие Победы, если такое приглашение поступит, заявил РИА Новости посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль. "Если будет приглашение, то он (Аббас - ред.) точно будет участвовать", - сказал посол. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что число лидеров, приглашенных на День Победы в Москву, будет сопоставимо с числом высоких гостей на саммите БРИКС в Казани. Махмуд Аббас принимал участие во встречах БРИКС в Казани в ноябре. До этого он в августе посетил Москву, где провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации вокруг сектора Газа.
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москва, палестина, россия, махмуд аббас, дмитрий песков, владимир путин, брикс
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Аббас готов приехать в Москву на 80-летие Победы
Посол Палестины в России Нофаль: Аббас приедет в Москву на 80-летие Победы