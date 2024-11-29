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Аббас готов приехать в Москву на 80-летие Победы - РИА Новости, 29.11.2024
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06:43 29.11.2024 (обновлено: 06:59 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/abbas-1986357196.html
Аббас готов приехать в Москву на 80-летие Победы
Аббас готов приехать в Москву на 80-летие Победы - РИА Новости, 29.11.2024
Аббас готов приехать в Москву на 80-летие Победы
Президент Палестины Махмуд Аббас приедет в Москву на 80-летие Победы, если такое приглашение поступит, заявил РИА Новости посол Палестины в Москве Абдельхафиз... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T06:43
2024-11-29T06:59
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россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас приедет в Москву на 80-летие Победы, если такое приглашение поступит, заявил РИА Новости посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль. "Если будет приглашение, то он (Аббас - ред.) точно будет участвовать", - сказал посол. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что число лидеров, приглашенных на День Победы в Москву, будет сопоставимо с числом высоких гостей на саммите БРИКС в Казани. Махмуд Аббас принимал участие во встречах БРИКС в Казани в ноябре. До этого он в августе посетил Москву, где провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации вокруг сектора Газа.
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москва, палестина, россия, махмуд аббас, дмитрий песков, владимир путин, брикс
Москва, Палестина, Россия, Махмуд Аббас, Дмитрий Песков, Владимир Путин, БРИКС
Аббас готов приехать в Москву на 80-летие Победы

Посол Палестины в России Нофаль: Аббас приедет в Москву на 80-летие Победы

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Палестины Махмуд Аббас
Президент Палестины Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Палестины Махмуд Аббас. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас приедет в Москву на 80-летие Победы, если такое приглашение поступит, заявил РИА Новости посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль.
"Если будет приглашение, то он (Аббас - ред.) точно будет участвовать", - сказал посол.
Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Палестина поддержала предложение России расширить "ближневосточный квартет"
27 октября, 05:29
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что число лидеров, приглашенных на День Победы в Москву, будет сопоставимо с числом высоких гостей на саммите БРИКС в Казани. Махмуд Аббас принимал участие во встречах БРИКС в Казани в ноябре. До этого он в августе посетил Москву, где провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации вокруг сектора Газа.
 
МоскваПалестинаРоссияМахмуд АббасДмитрий ПесковВладимир ПутинБРИКС
 
 
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