Рейтинг@Mail.ru
Малайская медведица из Московского зоопарка начала есть фрукты и овощи - РИА Новости, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
18:37 28.11.2024 (обновлено: 18:55 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/zoopark-1986311097.html
Малайская медведица из Московского зоопарка начала есть фрукты и овощи
Малайская медведица из Московского зоопарка начала есть фрукты и овощи - РИА Новости, 28.11.2024
Малайская медведица из Московского зоопарка начала есть фрукты и овощи
Малайская медведица, которая недавно поселилась в Московском зоопарке, начала есть фрукты и овощи кусочками, сообщил зоолог отдела "Млекопитающие" столичного... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T18:37
2024-11-28T18:55
хорошие новости
малайзия
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986310234_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_40be854f47c0ec8b15d8c27dd747c4de.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Малайская медведица, которая недавно поселилась в Московском зоопарке, начала есть фрукты и овощи кусочками, сообщил зоолог отдела "Млекопитающие" столичного зоосада Денис Кочатов. "Основу рациона малышки составляют: яблоко, груша, тыква и морковь. Постепенно наш медвежонок растет, поэтому мы перешли с каш и пюре на более крупные кусочки пищи. Это фрукты, а также овощи, приготовленные на пару, которые мы даём в виде крупных кусочков", - рассказал зоолог, чьи слова приводятся в Telegram-канале зоопарка. Он уточнил, что переход на крупные кусочки пищи необходим, чтобы у малышки происходило правильное развитие ротового аппарата, и она привыкала к жеванию твёрдой пищи. Постепенно специалисты будут переводить медведицу от запаренной еды к сырым продуктам. Полугодовалую самку малайского медведя привезли из Малайзии в Московский зоопарк в конце октября в рамках природоохранной программы. Пока детеныш живет во внутреннем неэкспозиционном вольере столичного зоосада, чтобы привыкнуть к новым условиям и сотрудникам зоопарка.
https://ria.ru/20241024/medved-1979717093.html
малайзия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Малайская медведица из Московского зоопарка ест фрукты и овощи
Малайская медведица из Московского зоопарка перешла с каш и пюре на фрукты и овощи
2024-11-28T18:37
true
PT0M42S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986310234_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_17dd74abeb7f1fdb310186203a81f105.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
малайзия, московский зоопарк
Хорошие новости, Малайзия, Московский зоопарк
Малайская медведица из Московского зоопарка начала есть фрукты и овощи

Малайская медведица в Московском зоопарке перешла с каш на фрукты и овощи

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Малайская медведица, которая недавно поселилась в Московском зоопарке, начала есть фрукты и овощи кусочками, сообщил зоолог отдела "Млекопитающие" столичного зоосада Денис Кочатов.
"Основу рациона малышки составляют: яблоко, груша, тыква и морковь. Постепенно наш медвежонок растет, поэтому мы перешли с каш и пюре на более крупные кусочки пищи. Это фрукты, а также овощи, приготовленные на пару, которые мы даём в виде крупных кусочков", - рассказал зоолог, чьи слова приводятся в Telegram-канале зоопарка.
Он уточнил, что переход на крупные кусочки пищи необходим, чтобы у малышки происходило правильное развитие ротового аппарата, и она привыкала к жеванию твёрдой пищи. Постепенно специалисты будут переводить медведицу от запаренной еды к сырым продуктам.
Полугодовалую самку малайского медведя привезли из Малайзии в Московский зоопарк в конце октября в рамках природоохранной программы. Пока детеныш живет во внутреннем неэкспозиционном вольере столичного зоосада, чтобы привыкнуть к новым условиям и сотрудникам зоопарка.
Детеныш малайского медведя, привезенный из Малайзии в Московский зоопарк - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Детеныша малайского медведя привезли из Малайзии в Московский зоопарк
24 октября, 07:51
 
Хорошие новостиМалайзияМосковский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала