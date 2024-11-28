https://ria.ru/20241128/zoopark-1986311097.html
Малайская медведица из Московского зоопарка начала есть фрукты и овощи
Малайская медведица из Московского зоопарка начала есть фрукты и овощи - РИА Новости, 28.11.2024
Малайская медведица из Московского зоопарка начала есть фрукты и овощи
Малайская медведица, которая недавно поселилась в Московском зоопарке, начала есть фрукты и овощи кусочками, сообщил зоолог отдела "Млекопитающие" столичного... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T18:37
2024-11-28T18:37
2024-11-28T18:55
хорошие новости
малайзия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Малайская медведица, которая недавно поселилась в Московском зоопарке, начала есть фрукты и овощи кусочками, сообщил зоолог отдела "Млекопитающие" столичного зоосада Денис Кочатов. "Основу рациона малышки составляют: яблоко, груша, тыква и морковь. Постепенно наш медвежонок растет, поэтому мы перешли с каш и пюре на более крупные кусочки пищи. Это фрукты, а также овощи, приготовленные на пару, которые мы даём в виде крупных кусочков", - рассказал зоолог, чьи слова приводятся в Telegram-канале зоопарка. Он уточнил, что переход на крупные кусочки пищи необходим, чтобы у малышки происходило правильное развитие ротового аппарата, и она привыкала к жеванию твёрдой пищи. Постепенно специалисты будут переводить медведицу от запаренной еды к сырым продуктам. Полугодовалую самку малайского медведя привезли из Малайзии в Московский зоопарк в конце октября в рамках природоохранной программы. Пока детеныш живет во внутреннем неэкспозиционном вольере столичного зоосада, чтобы привыкнуть к новым условиям и сотрудникам зоопарка.
https://ria.ru/20241024/medved-1979717093.html
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Малайская медведица из Московского зоопарка ест фрукты и овощи
Малайская медведица из Московского зоопарка перешла с каш и пюре на фрукты и овощи
2024-11-28T18:37
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малайзия, московский зоопарк
Хорошие новости, Малайзия, Московский зоопарк
Малайская медведица из Московского зоопарка начала есть фрукты и овощи
Малайская медведица в Московском зоопарке перешла с каш на фрукты и овощи