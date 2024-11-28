https://ria.ru/20241128/zhuk--1986209137.html
Максима Жука назначили прокурором Москвы
Максима Жука назначили прокурором Москвы - РИА Новости, 28.11.2024
Максима Жука назначили прокурором Москвы
Владимир Путин назначил Максима Жука прокурором Москвы, указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:35
2024-11-28T13:35
2024-11-28T17:23
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Владимир Путин назначил Максима Жука прокурором Москвы, указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить на пятилетний срок: Жука Максима Сергеевича — прокурором города Москвы, освободив его от занимаемой должности", — говорится в документе.Как отмечается на портале Генеральной прокуратуры, Жук с 30 января 2024 года был прокурором Тверской области. Он награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Кроме того, у него также есть ведомственные награды: нагрудный знак "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации", медаль "290 лет прокуратуре России", медаль "300 лет прокуратуре России" и именное боевое короткоствольное ручное стрелковое оружие.До этого с сентября 2019 года пост столичного прокурора занимал Денис Попов.
https://ria.ru/20241108/mogilevskiy-1982770267.html
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политика, москва, россия, владимир путин
Политика, Москва, Россия, Владимир Путин
Максима Жука назначили прокурором Москвы
Путин назначил Максима Жука прокурором Москвы