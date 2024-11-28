Рейтинг@Mail.ru
Зеленский подписал закон о госбюджете Украины на 2025 год - РИА Новости, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:26 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/zelenskiy-1986307664.html
Зеленский подписал закон о госбюджете Украины на 2025 год
Зеленский подписал закон о госбюджете Украины на 2025 год - РИА Новости, 28.11.2024
Зеленский подписал закон о госбюджете Украины на 2025 год
Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2025 год c дефицитом 1,55 триллиона гривен (более 37,3 миллиарда долларов), сообщил в... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T18:26
2024-11-28T18:26
украина
киев
сша
денис шмыгаль
владимир зеленский
александр устинов
верховная рада украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978526035_538:324:2613:1491_1920x0_80_0_0_e05d2b6361b6a00dfd32b9fe0c0fb617.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2025 год c дефицитом 1,55 триллиона гривен (более 37,3 миллиарда долларов), сообщил в четверг премьер страны Денис Шмыгаль. Как сообщал 19 ноября украинский парламентарий Ярослав Железняк, Верховная рада приняла во втором чтении проект госбюджета на 2025 год с рекордными расходами в 3,94 триллиона гривен ( 94,8 миллиарда долларов). "Президент подписал закон о государственном бюджете на 2025 год.... В целом расходы в следующем году запланированы на уровне 3,6 триллиона гривен (86,6 миллиарда долларов) в то время как доход прогнозируют на уровне 2,05 триллиона гривен (49,3 миллиарда долларов)", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он отметил, что приоритетом бюджета остается финансирование ВСУ, закупка и производство оружия, дронов и техники, на что будет выделено 2,23 триллиона гривен (53,6 миллиарда долларов). На социальную защиту направят 420,9 миллиарда гривен (10,1 миллиарда долларов), 217 миллиардов гривен (5,2 миллиарда долларов) - на здравоохранение, 199 миллиардов гривен (4,7 миллиарда долларов) - на образование. Украина второй год подряд составляет бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать основную часть этого дефицита за счет помощи западных партнеров. В 2024 году он составит 43,9 миллиарда долларов. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете Украины закрывают с помощью западного финансирования, если США прекратят помогать Киеву, власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7.
https://ria.ru/20241128/ugroza-1986300109.html
https://ria.ru/20241128/g7-1986286691.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978526035_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_475962714606f9fffadf707821b5f7ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, сша, денис шмыгаль, владимир зеленский, александр устинов, верховная рада украины, вооруженные силы украины, мвф, в мире
Украина, Киев, США, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Александр Устинов, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, МВФ, В мире
Зеленский подписал закон о госбюджете Украины на 2025 год

Шмыгаль: Зеленский подписал закон о госбюджете Украины на 2025 год

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2025 год c дефицитом 1,55 триллиона гривен (более 37,3 миллиарда долларов), сообщил в четверг премьер страны Денис Шмыгаль.
Как сообщал 19 ноября украинский парламентарий Ярослав Железняк, Верховная рада приняла во втором чтении проект госбюджета на 2025 год с рекордными расходами в 3,94 триллиона гривен ( 94,8 миллиарда долларов).
Акция протеста грузинской оппозиции, недовольной итогами парламентских выборов, в центре Тбилиси - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
"Американцы под угрозой". В США забили тревогу из-за Украины
Вчера, 17:56
"Президент подписал закон о государственном бюджете на 2025 год.... В целом расходы в следующем году запланированы на уровне 3,6 триллиона гривен (86,6 миллиарда долларов) в то время как доход прогнозируют на уровне 2,05 триллиона гривен (49,3 миллиарда долларов)", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Он отметил, что приоритетом бюджета остается финансирование ВСУ, закупка и производство оружия, дронов и техники, на что будет выделено 2,23 триллиона гривен (53,6 миллиарда долларов). На социальную защиту направят 420,9 миллиарда гривен (10,1 миллиарда долларов), 217 миллиардов гривен (5,2 миллиарда долларов) - на здравоохранение, 199 миллиардов гривен (4,7 миллиарда долларов) - на образование.
Украина второй год подряд составляет бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать основную часть этого дефицита за счет помощи западных партнеров. В 2024 году он составит 43,9 миллиарда долларов. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете Украины закрывают с помощью западного финансирования, если США прекратят помогать Киеву, власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
ЕС и Украина подписали меморандум о первой части кредита от активов России
Вчера, 17:21
 
УкраинаКиевСШАДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийАлександр УстиновВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныМВФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала