https://ria.ru/20241128/zavod-1986246136.html

Завод по выпуску смазочных материалов открыли в Тверской области

Завод по выпуску смазочных материалов открыли в Тверской области - РИА Новости, 28.11.2024

Завод по выпуску смазочных материалов открыли в Тверской области

Губернатор Тверской области Игорь Руденя, руководство "ЛУКОЙЛа", "Российских автомобильных дорог" открыли в Торжке завод по выпуску смазочных материалов и дали... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T15:47

2024-11-28T15:47

2024-11-28T15:48

тверская область

торжок

игорь руденя

лукойл

российские автомобильные дороги

тверская область

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя, руководство "ЛУКОЙЛа", "Российских автомобильных дорог" открыли в Торжке завод по выпуску смазочных материалов и дали старт еще одному новому производству, сообщает пресс-служба регионального правительства. Также дан старт строительству нового завода – по выпуску стеклоомывающей жидкости и жидкого реагента для очистки выхлопных газов дизельных двигателей. Между правительством Тверской области и компанией "ЛУКОЙЛ" заключено соглашение о сотрудничестве по ряду направлений. По итогам договоренностей на заводе налажен выпуск масел. "В Торжке с использованием отечественного оборудования создан современный промышленный объект. Самое главное – введены высококвалифицированные рабочие места, и молодежь, которая приходит сегодня в национальную экономику, сможет здесь найти свое призвание и реализовать свои профессиональные амбиции. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил задачи по повышению эффективности отечественной нефтеперерабатывающей промышленности, обеспечению импортонезависимости страны. Компания "ЛУКОЙЛ" с этой задачей успешно справляется", - приводит пресс-служба слова Рудени. Отмечается, что в Торжке с использованием отечественного оборудования создан современный промышленный объект, выпускающий продукцию с высокими стандартами качества. Благодаря новой линии производства смазочных материалов в 1,5 раза увеличены мощности – со 160 тысяч тонн до 240 тысяч тонн масел в год, а также линейка продукции завода – с 80 до 120 типов. Введено 35 рабочих мест. Всего на предприятии в настоящее время трудится более 150 человек. При реализации проекта использовано оборудование с высоким уровнем автоматизации процессов. Увеличена мощность цеха смешения масел за счет модернизации системы потокового смешения и отдельных смесительных аппаратов. Установлена новая, более производительная бочковая линия розлива и смонтирована система автоматического хранения и подачи бочек. Расширен объем хранения парка готовой продукции за счет строительства новых резервуаров. Кроме того, на заводе создан научно-исследовательский центр смазочных материалов, компетенции и оснащение которого позволяют не только тестировать сырье и готовую продукцию, но и осуществлять разработку инновационных продуктов. На церемонии были вручены награды специалистам, которые были задействованы в реализации проекта. Также подписана первая бочка с продукцией модернизированного завода. По данным пресс-службы, в четверг также был дан старт строительству нового производства по выпуску стеклоомывающей жидкости и реагента. Продукция завода будет отвечать требованиям экологических стандартов, позволит снизить объем выбросов вредных веществ в атмосферу. При этом будет безопасной для водителей и автомобильных систем. "Со стороны правительства области обеспечим всю необходимую поддержку для успешной реализации проекта, внедрения высоких технологий на территории региона", – подчеркнул губернатор. Развитие площадки даст комплексный эффект для Торжка, роста промышленного потенциала и качества жизни. На новом производстве будет создано 56 рабочих мест. После церемонии Руденя, руководство "ЛУКОЙЛа", "Российских автомобильных дорог" осмотрели мощности завода – бочковую линию, склад, цеха смешения, фасовки и лабораторию. На совещании, которое прошло на площадке торжокского завода, обсудили вопросы развития Конаковской ГРЭС. На базе ГРЭС планируется создание центра обработки данных площадью около 3 тысяч квадратных метров. Предполагается создать порядка 20 новых рабочих мест, привлечь высококвалифицированных ИТ-специалистов. На совещании рассмотрены параметры объекта, сроки реализации проекта, вопросы финансирования.

https://ria.ru/20241128/azs-1986203278.html

https://ria.ru/20241127/deti-1986063973.html

https://ria.ru/20241127/verhnevolzhe-1986057404.html

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торжок, игорь руденя, лукойл, российские автомобильные дороги, тверская область