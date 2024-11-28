https://ria.ru/20241128/zarplata-1986127630.html

Исследование показало, насколько выросла средняя зарплата россиян

Исследование показало, насколько выросла средняя зарплата россиян - РИА Новости, 28.11.2024

Исследование показало, насколько выросла средняя зарплата россиян

Средняя зарплата россиян за 9 месяцев 2024 года выросла на 13% до 83,2 тысячи рублей, говорится в исследования "СберАналитики", которое есть у РИА Новости. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T04:06

2024-11-28T04:06

2024-11-28T04:06

пензенская область

сбербанк россии

курганская область

оренбургская область

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Средняя зарплата россиян за 9 месяцев 2024 года выросла на 13% до 83,2 тысячи рублей, говорится в исследования "СберАналитики", которое есть у РИА Новости. "За 9 месяцев 2024 года зарплаты россиян в среднем выросли на 13,3% и достигли 83,2 тысячи рублей. При этом есть регионы, в которых темпы роста заработных плат в два раза выше общероссийского показателя", - сказано в материалах. Отмечается, что больше всего с начала года заработки выросли в Татарстане: доходы жителей региона увеличились на 21,8%, до 82,3 тысячи рублей. Второе и третье места заняли Курганская область, где зарплаты стали выше на 21,9% (66 тысяч рублей), и Оренбургская область с показателем 21,1% (67,1 тысячи рублей). По данным исследования, в топ-10 регионов, где уровень заработной платы растет быстрее, чем в целом по стране, также вошли Челябинская (70,8 тысячи рублей), Тульская (72,4 тысячи рублей), Костромская (56,8 тысячи рублей), Астраханская (61,1 тысячи рублей) и Пензенская области (60,3 тысячи рублей), Удмуртия (66,4 тысячи рублей) и Марий Эл (61,3 тысячи рублей). "Быстрее всего доходы растут у работников обрабатывающей промышленности - 27,1% и торговли - на 25,3%. В тройку лидеров также вошла сфера ЖКХ, где заработки увеличились на 21,3%", - сказано в материалах. Эксперты "СберАналитики" отмечают, что в условиях кадрового дефицита в реальном секторе экономики востребованности в специалистах рабочих специальностей выше, чем в офисных сотрудниках. "Зарплаты в России уверенно растут во всех сферах экономики, однако осенью вероятнее всего темпы роста будут немного замедляться. Компаниям приходится привлекать специалистов не только за счёт увеличения оплаты труда, но и социальными гарантиями и возможностями карьерного роста", - рассказал директор дивизиона "Корпоративные клиенты 360" Сбербанка Станислав Карташов.

https://ria.ru/20241124/zarplaty-1985409368.html

https://ria.ru/20241125/zarplata-1985494281.html

пензенская область

курганская область

оренбургская область

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пензенская область, сбербанк россии, курганская область, оренбургская область