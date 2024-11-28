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Исследование показало, насколько выросла средняя зарплата россиян - РИА Новости, 28.11.2024
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04:06 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/zarplata-1986127630.html
Исследование показало, насколько выросла средняя зарплата россиян
Исследование показало, насколько выросла средняя зарплата россиян - РИА Новости, 28.11.2024
Исследование показало, насколько выросла средняя зарплата россиян
Средняя зарплата россиян за 9 месяцев 2024 года выросла на 13% до 83,2 тысячи рублей, говорится в исследования "СберАналитики", которое есть у РИА Новости. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T04:06
2024-11-28T04:06
пензенская область
сбербанк россии
курганская область
оренбургская область
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Средняя зарплата россиян за 9 месяцев 2024 года выросла на 13% до 83,2 тысячи рублей, говорится в исследования "СберАналитики", которое есть у РИА Новости. "За 9 месяцев 2024 года зарплаты россиян в среднем выросли на 13,3% и достигли 83,2 тысячи рублей. При этом есть регионы, в которых темпы роста заработных плат в два раза выше общероссийского показателя", - сказано в материалах. Отмечается, что больше всего с начала года заработки выросли в Татарстане: доходы жителей региона увеличились на 21,8%, до 82,3 тысячи рублей. Второе и третье места заняли Курганская область, где зарплаты стали выше на 21,9% (66 тысяч рублей), и Оренбургская область с показателем 21,1% (67,1 тысячи рублей). По данным исследования, в топ-10 регионов, где уровень заработной платы растет быстрее, чем в целом по стране, также вошли Челябинская (70,8 тысячи рублей), Тульская (72,4 тысячи рублей), Костромская (56,8 тысячи рублей), Астраханская (61,1 тысячи рублей) и Пензенская области (60,3 тысячи рублей), Удмуртия (66,4 тысячи рублей) и Марий Эл (61,3 тысячи рублей). "Быстрее всего доходы растут у работников обрабатывающей промышленности - 27,1% и торговли - на 25,3%. В тройку лидеров также вошла сфера ЖКХ, где заработки увеличились на 21,3%", - сказано в материалах. Эксперты "СберАналитики" отмечают, что в условиях кадрового дефицита в реальном секторе экономики востребованности в специалистах рабочих специальностей выше, чем в офисных сотрудниках. "Зарплаты в России уверенно растут во всех сферах экономики, однако осенью вероятнее всего темпы роста будут немного замедляться. Компаниям приходится привлекать специалистов не только за счёт увеличения оплаты труда, но и социальными гарантиями и возможностями карьерного роста", - рассказал директор дивизиона "Корпоративные клиенты 360" Сбербанка Станислав Карташов.
https://ria.ru/20241124/zarplaty-1985409368.html
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пензенская область, сбербанк россии, курганская область, оренбургская область
Пензенская область, Сбербанк России, Курганская область, Оренбургская область
Исследование показало, насколько выросла средняя зарплата россиян

"СберАналитика": средняя зарплата россиян за девять месяцев выросла на 13%

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Средняя зарплата россиян за 9 месяцев 2024 года выросла на 13% до 83,2 тысячи рублей, говорится в исследования "СберАналитики", которое есть у РИА Новости.
"За 9 месяцев 2024 года зарплаты россиян в среднем выросли на 13,3% и достигли 83,2 тысячи рублей. При этом есть регионы, в которых темпы роста заработных плат в два раза выше общероссийского показателя", - сказано в материалах.
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Отмечается, что больше всего с начала года заработки выросли в Татарстане: доходы жителей региона увеличились на 21,8%, до 82,3 тысячи рублей. Второе и третье места заняли Курганская область, где зарплаты стали выше на 21,9% (66 тысяч рублей), и Оренбургская область с показателем 21,1% (67,1 тысячи рублей).
По данным исследования, в топ-10 регионов, где уровень заработной платы растет быстрее, чем в целом по стране, также вошли Челябинская (70,8 тысячи рублей), Тульская (72,4 тысячи рублей), Костромская (56,8 тысячи рублей), Астраханская (61,1 тысячи рублей) и Пензенская области (60,3 тысячи рублей), Удмуртия (66,4 тысячи рублей) и Марий Эл (61,3 тысячи рублей).
"Быстрее всего доходы растут у работников обрабатывающей промышленности - 27,1% и торговли - на 25,3%. В тройку лидеров также вошла сфера ЖКХ, где заработки увеличились на 21,3%", - сказано в материалах.
Эксперты "СберАналитики" отмечают, что в условиях кадрового дефицита в реальном секторе экономики востребованности в специалистах рабочих специальностей выше, чем в офисных сотрудниках.
"Зарплаты в России уверенно растут во всех сферах экономики, однако осенью вероятнее всего темпы роста будут немного замедляться. Компаниям приходится привлекать специалистов не только за счёт увеличения оплаты труда, но и социальными гарантиями и возможностями карьерного роста", - рассказал директор дивизиона "Корпоративные клиенты 360" Сбербанка Станислав Карташов.
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