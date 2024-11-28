https://ria.ru/20241128/zapad-1986124085.html

"Навсегда". В США сделали тяжелое признание после удара "Орешника"

"Навсегда". В США сделали тяжелое признание после удара "Орешника" - РИА Новости, 28.11.2024

"Навсегда". В США сделали тяжелое признание после удара "Орешника"

Страны Запада навсегда утратили преимущество в ключевых регионах мира из-за нехватки сил и вооружений, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T02:19

2024-11-28T02:19

2024-11-28T05:29

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Страны Запада навсегда утратили преимущество в ключевых регионах мира из-за нехватки сил и вооружений, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в социальной сети Х."У коллективного Запада нет достаточного количества ракет, которые можно было бы применить на Украине. <...> Использование тех ракет, которые у Запада все еще имеются, <...> навсегда лишит его возможности претендовать на лидерство на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — написал морпех.По его словам, Запад сам загнал себя в угол из-за высокомерного поведения в отношении России, заключающееся стремлении к постоянному превосходству над Москвой."Запад загнал себя в угол, выбраться из которого у него не хватит ни сил, ни интеллекта, ни морального духа, не уничтожив при этом всю планету", — добавил он.Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.

https://ria.ru/20241128/bismark-1986120392.html

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в мире, украина, россия, владимир путин