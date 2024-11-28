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Венские сосисочные включили в список наследия ЮНЕСКО - РИА Новости, 28.11.2024
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22:02 28.11.2024 (обновлено: 22:38 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/yunesko-1986337910.html
Венские сосисочные включили в список наследия ЮНЕСКО
Венские сосисочные включили в список наследия ЮНЕСКО - РИА Новости, 28.11.2024
Венские сосисочные включили в список наследия ЮНЕСКО
Венские сосисочные киоски включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщили власти австрийской столицы. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T22:02
2024-11-28T22:38
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ВЕНА, 28 ноя - РИА Новости. Венские сосисочные киоски включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщили власти австрийской столицы. В июне власти Вены сообщали, что несколько владельцев сосисочных ларьков - Йозеф Битцингер, Патриция Пёльцль и Рене Кахлир - основали объединение, которое добивалось включения гастрономического заведения в список всемирного наследия. Эту идею поддержал бургомистр австрийской столицы Михаэль Людвиг. "Венские сосисочные, которые уже несколько поколений являются частью городского пейзажа, официально включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО", - говорится в сообщении. Включение венских сосисочных в список нематериального наследия ЮНЕСКО поставило их в один ряд с венскими кофейнями и винными тавернами. Городские власти считают, что это подчеркивает их значимость как мест встреч и символов кулинарного разнообразия. По словам бургомистра, сосисочные - живой символ "венского образа жизни". "Их номинация в качестве нематериального культурного наследия - это честь для традиций, гостеприимства и разнообразия нашего города. Это звание - дань уважения всем венцам, которые своим теплом и обаянием превращают сосисочную в нечто большее, чем просто закусочную, - в место встречи, где соединяются радость жизни и культура", - приводятся в релизе слова Людвига. По данным венской ратуши, городские власти разрешили размещение стационарных сосисочных ларьков в Вене только в 1969 году. Однако история этих киосков уходит корнями еще во времена Австро-Венгерской монархии. Самый старый из существующих сегодня в городе сосисочных ларьков, "Вюрстельштанд Лео", был открыт в 1928 году, он работает на улице Дёблингер Гюртель, за свою историю он неоднократно упоминался в художественной литературе и произведениях поп-культуры.
https://ria.ru/20241127/yunesko-1986039534.html
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вена, юнеско, в мире, австрия
Вена, ЮНЕСКО, В мире, Австрия
Венские сосисочные включили в список наследия ЮНЕСКО

Венские сосисочные киоски включили в список культурного наследия ЮНЕСКО

© РИА Новости / Алексей ДаничевГорода мира. Вена
Города мира. Вена - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Города мира. Вена. Архивное фото
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ВЕНА, 28 ноя - РИА Новости. Венские сосисочные киоски включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщили власти австрийской столицы.
В июне власти Вены сообщали, что несколько владельцев сосисочных ларьков - Йозеф Битцингер, Патриция Пёльцль и Рене Кахлир - основали объединение, которое добивалось включения гастрономического заведения в список всемирного наследия. Эту идею поддержал бургомистр австрийской столицы Михаэль Людвиг.
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"Венские сосисочные, которые уже несколько поколений являются частью городского пейзажа, официально включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО", - говорится в сообщении.
Включение венских сосисочных в список нематериального наследия ЮНЕСКО поставило их в один ряд с венскими кофейнями и винными тавернами. Городские власти считают, что это подчеркивает их значимость как мест встреч и символов кулинарного разнообразия.
По словам бургомистра, сосисочные - живой символ "венского образа жизни".
"Их номинация в качестве нематериального культурного наследия - это честь для традиций, гостеприимства и разнообразия нашего города. Это звание - дань уважения всем венцам, которые своим теплом и обаянием превращают сосисочную в нечто большее, чем просто закусочную, - в место встречи, где соединяются радость жизни и культура", - приводятся в релизе слова Людвига.
По данным венской ратуши, городские власти разрешили размещение стационарных сосисочных ларьков в Вене только в 1969 году. Однако история этих киосков уходит корнями еще во времена Австро-Венгерской монархии. Самый старый из существующих сегодня в городе сосисочных ларьков, "Вюрстельштанд Лео", был открыт в 1928 году, он работает на улице Дёблингер Гюртель, за свою историю он неоднократно упоминался в художественной литературе и произведениях поп-культуры.
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