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Экс-глава департамента Минобороны обжаловал приговор по делу о взятках - РИА Новости, 28.11.2024
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16:40 28.11.2024 (обновлено: 19:01 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/vzyatki-1986259285.html
Экс-глава департамента Минобороны обжаловал приговор по делу о взятках
Экс-глава департамента Минобороны обжаловал приговор по делу о взятках - РИА Новости, 28.11.2024
Экс-глава департамента Минобороны обжаловал приговор по делу о взятках
Бывший руководитель департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрий Куракин обжаловал приговор по делу о взятках за незаконную рубку леса, следует из РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:40
2024-11-28T19:01
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
иркутская область
дмитрий куракин
владислав холодков
игорь краснов
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Бывший руководитель департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрий Куракин обжаловал приговор по делу о взятках за незаконную рубку леса, следует из карточки дела. В понедельник Никулинский суд Москвы приговорил Куракина к 17 годам колонии строгого режима со штрафом в 369 миллионов рублей. "Зарегистрирована апелляционная жалоба", - говорится в базе суда. Бывших руководителя ФГАУ "Оборонлес" Владислава Холодкова и начальника АО "Мальтинский военный лесхоз" Максима Ана суд отправил на 14 лет в колонию с аналогичными штрафами. Также суд солидарно взыскал с фигурантов более 1,6 миллиарда рублей в счет возмещения ущерба, нанесенного подведомственного Минобороны ФГАУ "Управление лесного хозяйства" и непосредственно министерству. Задержали Куракина, занимавшего в тот момент должность зампреда правительства – министра экологии и природопользования Московской области, в ноябре 2020 года и отправили под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Впоследствии генпрокурор Игорь Краснов заявил, что чиновнику также вменяют злоупотребление должностными полномочиями с ущербом примерно на 3 миллиарда рублей. По словам Краснова, Куракин, будучи руководителем департамента имущественных отношений Минобороны РФ, и иные лица в 2013-2019 годы организовали незаконные рубки леса и продажу полученной древесины по бросовым ценам. Параллельно составлялись фиктивные акты обследований о якобы массовом повреждении и гибели лесных насаждений и необходимости в этой связи проведения сплошной санитарной вырубки леса. По данным "Коммерсанта", в рассматриваемом в суде уголовном деле речь идет о незаконных сплошных вырубках на территории Нижнеудинского и Шелеховского военных лесничеств Иркутской области. Как следует из материалов дела, Куракин, бывшие руководитель ФГАУ "Оборонлес" Владислав Холодков и начальник АО "Мальтинский военный лесхоз" Максим Ан получили взяток на 180 миллионов рублей.
https://ria.ru/20201208/kurakin-1588255844.html
https://ria.ru/20241127/minoborony-1986002497.html
https://ria.ru/20241125/prigovor-1985595852.html
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происшествия, москва, московская область (подмосковье), иркутская область, дмитрий куракин, владислав холодков, игорь краснов, министерство обороны рф (минобороны рф), оборонлес, россия
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Иркутская область, Дмитрий Куракин, Владислав Холодков, Игорь Краснов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Оборонлес, Россия
Экс-глава департамента Минобороны обжаловал приговор по делу о взятках

Куракин обжаловал приговор по делу о взятках за незаконную вырубку леса

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДмитрий Куракин доставлен в суд
Дмитрий Куракин доставлен в суд - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дмитрий Куракин доставлен в суд. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Бывший руководитель департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрий Куракин обжаловал приговор по делу о взятках за незаконную рубку леса, следует из карточки дела.
В понедельник Никулинский суд Москвы приговорил Куракина к 17 годам колонии строгого режима со штрафом в 369 миллионов рублей.
Дмитрий Куракин - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
Генпрокурор назвал размер ущерба по делу чиновника Куракина
8 декабря 2020, 17:11
"Зарегистрирована апелляционная жалоба", - говорится в базе суда.
Бывших руководителя ФГАУ "Оборонлес" Владислава Холодкова и начальника АО "Мальтинский военный лесхоз" Максима Ана суд отправил на 14 лет в колонию с аналогичными штрафами.
Также суд солидарно взыскал с фигурантов более 1,6 миллиарда рублей в счет возмещения ущерба, нанесенного подведомственного Минобороны ФГАУ "Управление лесного хозяйства" и непосредственно министерству.
Задержали Куракина, занимавшего в тот момент должность зампреда правительства – министра экологии и природопользования Московской области, в ноябре 2020 года и отправили под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Впоследствии генпрокурор Игорь Краснов заявил, что чиновнику также вменяют злоупотребление должностными полномочиями с ущербом примерно на 3 миллиарда рублей.
Взятка - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Экс-глава утилизации ГАБТУ Минобороны не признал вину в получении взятки
27 ноября, 14:31
По словам Краснова, Куракин, будучи руководителем департамента имущественных отношений Минобороны РФ, и иные лица в 2013-2019 годы организовали незаконные рубки леса и продажу полученной древесины по бросовым ценам. Параллельно составлялись фиктивные акты обследований о якобы массовом повреждении и гибели лесных насаждений и необходимости в этой связи проведения сплошной санитарной вырубки леса.
По данным "Коммерсанта", в рассматриваемом в суде уголовном деле речь идет о незаконных сплошных вырубках на территории Нижнеудинского и Шелеховского военных лесничеств Иркутской области. Как следует из материалов дела, Куракин, бывшие руководитель ФГАУ "Оборонлес" Владислав Холодков и начальник АО "Мальтинский военный лесхоз" Максим Ан получили взяток на 180 миллионов рублей.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
С фигурантов дела о взятках в Минобороны взыскали 1,6 миллиарда рублей
25 ноября, 15:07
 
ПроисшествияМоскваМосковская область (Подмосковье)Иркутская областьДмитрий КуракинВладислав ХолодковИгорь КрасновМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ОборонлесРоссия
 
 
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