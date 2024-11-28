https://ria.ru/20241128/vzyatki-1986259285.html

Экс-глава департамента Минобороны обжаловал приговор по делу о взятках

Экс-глава департамента Минобороны обжаловал приговор по делу о взятках - РИА Новости, 28.11.2024

Экс-глава департамента Минобороны обжаловал приговор по делу о взятках

Бывший руководитель департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрий Куракин обжаловал приговор по делу о взятках за незаконную рубку леса, следует из РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T16:40

2024-11-28T16:40

2024-11-28T19:01

происшествия

москва

московская область (подмосковье)

иркутская область

дмитрий куракин

владислав холодков

игорь краснов

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Бывший руководитель департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрий Куракин обжаловал приговор по делу о взятках за незаконную рубку леса, следует из карточки дела. В понедельник Никулинский суд Москвы приговорил Куракина к 17 годам колонии строгого режима со штрафом в 369 миллионов рублей. "Зарегистрирована апелляционная жалоба", - говорится в базе суда. Бывших руководителя ФГАУ "Оборонлес" Владислава Холодкова и начальника АО "Мальтинский военный лесхоз" Максима Ана суд отправил на 14 лет в колонию с аналогичными штрафами. Также суд солидарно взыскал с фигурантов более 1,6 миллиарда рублей в счет возмещения ущерба, нанесенного подведомственного Минобороны ФГАУ "Управление лесного хозяйства" и непосредственно министерству. Задержали Куракина, занимавшего в тот момент должность зампреда правительства – министра экологии и природопользования Московской области, в ноябре 2020 года и отправили под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Впоследствии генпрокурор Игорь Краснов заявил, что чиновнику также вменяют злоупотребление должностными полномочиями с ущербом примерно на 3 миллиарда рублей. По словам Краснова, Куракин, будучи руководителем департамента имущественных отношений Минобороны РФ, и иные лица в 2013-2019 годы организовали незаконные рубки леса и продажу полученной древесины по бросовым ценам. Параллельно составлялись фиктивные акты обследований о якобы массовом повреждении и гибели лесных насаждений и необходимости в этой связи проведения сплошной санитарной вырубки леса. По данным "Коммерсанта", в рассматриваемом в суде уголовном деле речь идет о незаконных сплошных вырубках на территории Нижнеудинского и Шелеховского военных лесничеств Иркутской области. Как следует из материалов дела, Куракин, бывшие руководитель ФГАУ "Оборонлес" Владислав Холодков и начальник АО "Мальтинский военный лесхоз" Максим Ан получили взяток на 180 миллионов рублей.

https://ria.ru/20201208/kurakin-1588255844.html

https://ria.ru/20241127/minoborony-1986002497.html

https://ria.ru/20241125/prigovor-1985595852.html

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происшествия, москва, московская область (подмосковье), иркутская область, дмитрий куракин, владислав холодков, игорь краснов, министерство обороны рф (минобороны рф), оборонлес, россия