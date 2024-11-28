В Ровно прогремели очередные взрывы
В городе Ровно на западе Украины на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в четверг в городе Ровно на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Великий Львов".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Ровненской области воздушная тревога была объявлена более трех часов назад.
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"Взрывы в Ровно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Ранее в четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в Ровно, после чего в городе местами пропало электроснабжение.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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