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В Ровно прогремели очередные взрывы

В Ровно прогремели очередные взрывы - РИА Новости, 28.11.2024

В Ровно прогремели очередные взрывы

Взрывы вновь прогремели в четверг в городе Ровно на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Великий Львов". РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T21:29

2024-11-28T21:29

2024-11-28T21:29

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в четверг в городе Ровно на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Великий Львов". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Ровненской области воздушная тревога была объявлена более трех часов назад. "Взрывы в Ровно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее в четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в Ровно, после чего в городе местами пропало электроснабжение. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ровно

украина

ровненская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ровно, украина, ровненская область, вооруженные силы рф