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В Сумской области нанесли удар по складу с оружием ВСУ - РИА Новости, 28.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:13 28.11.2024 (обновлено: 19:51 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/vsu-1986318046.html
В Сумской области нанесли удар по складу с оружием ВСУ
В Сумской области нанесли удар по складу с оружием ВСУ - РИА Новости, 28.11.2024
В Сумской области нанесли удар по складу с оружием ВСУ
Удар нанесен в селе Яблочное Сумской области в районе хранилища, используемого ВСУ как военный склад, сообщил РИА Новости координатор местного пророссийского... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T19:13
2024-11-28T19:51
специальная военная операция на украине
сумская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
россия
украина
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Удар нанесен в селе Яблочное Сумской области в районе хранилища, используемого ВСУ как военный склад, сообщил РИА Новости координатор местного пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."В селе Яблочное взрывы были слышны в центре, в районе зернохранилища, используемого боевиками в качестве военного склада, на котором размещается часть всего того, что поставляется в село по железной дороге. Было видно задымление, но вторичной детонации не происходило", - заявил Лебедев.По словам собеседника агентства, также были взрывы в поселке Николаевка Сумской области "со стороны сахарного завода", к которому подведена железная дорога. Также были зафиксированы удары беспилотниками в селе Писаревка Сумской области "по южной части в районе глиняного карьера"."Там (в селе Писаревка - ред.) же кучно располагаются промышленные строения, используемые боевиками (ВСУ - ред.) отнюдь не по назначению. Всего было два или три взрыва", - добавил Лебедев.
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сумская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
В Сумской области нанесли удар по складу с оружием ВСУ

В Сумской области нанесли удар по объекту, используемому ВСУ как военный склад

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО
Оператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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Оператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Удар нанесен в селе Яблочное Сумской области в районе хранилища, используемого ВСУ как военный склад, сообщил РИА Новости координатор местного пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"В селе Яблочное взрывы были слышны в центре, в районе зернохранилища, используемого боевиками в качестве военного склада, на котором размещается часть всего того, что поставляется в село по железной дороге. Было видно задымление, но вторичной детонации не происходило", - заявил Лебедев.
По словам собеседника агентства, также были взрывы в поселке Николаевка Сумской области "со стороны сахарного завода", к которому подведена железная дорога. Также были зафиксированы удары беспилотниками в селе Писаревка Сумской области "по южной части в районе глиняного карьера".
"Там (в селе Писаревка - ред.) же кучно располагаются промышленные строения, используемые боевиками (ВСУ - ред.) отнюдь не по назначению. Всего было два или три взрыва", - добавил Лебедев.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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