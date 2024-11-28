https://ria.ru/20241128/vsu-1986295646.html

Британский наемник заявил, что жалеет о решении поехать на Украину

Британский наемник заявил, что жалеет о решении поехать на Украину - РИА Новости, 28.11.2024

Британский наемник заявил, что жалеет о решении поехать на Украину

Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, воевавший на стороне ВСУ и попавший в плен в Курской области, заявил, что жалеет о поездке на Украину. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T17:42

2024-11-28T17:42

2024-11-28T18:33

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курская область

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КУРСК, 28 ноя — РИА Новости. Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, воевавший на стороне ВСУ и попавший в плен в Курской области, заявил, что жалеет о поездке на Украину."Говорили мне, это глупо, тебе не надо туда. Жаль, что я не послушал", — сказал он.Британец уточнил, что семья не поддержала его решение поехать воевать на Украину. Он выразил надежду, что родные увидят его в новостях и поймут, что с ним все в порядке. При этом Андерсон выразил сомнение в том, что британские власти смогут его вызволить. Он уточнил, что судебное заседание по его делу пройдет через два месяца.Наемник также заявил, что ВСУ не стоило вторгаться в Курскую область. По его словам, у российской армии намного больше оружия и войск."Они сделают все, чтобы выгнать вас. Если вам повезет, если вы попадете в плен, вы можете провести около 20-30 лет в российской тюрьме, что не очень приятно. Такие ваши варианты: вы пробудете там пару недель. Если вы сможете выжить — это не стоит того", — добавил Андерсон.Британцу предъявили обвинение в незаконном пересечении госграницы в составе вооруженных формирований Украины и в участии в боевых действиях в Курской области. По данным следствия, Андерсон и его сообщники совершали преступления против мирного населения. Уголовное дело расследует Главное военное следственное управление СК, суд в Курске арестовал обвиняемого.

https://ria.ru/20241128/plennyj-1986147190.html

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вооруженные силы украины, курская область, в мире