Британский наемник заявил, что жалеет о решении поехать на Украину
Пленный британский наемник Андерсон заявил, что сожалеет о поездке на Украину
© Фото : РИА НовостиВоеннослужащие ВС РФ взяли в плен в Курской области наемника из Великобритании Джеймса Скотта Риса Андерсона
© Фото : РИА Новости
Военнослужащие ВС РФ взяли в плен в Курской области наемника из Великобритании Джеймса Скотта Риса Андерсона. Архивное фото
Читать ria.ru в
"Говорили мне, это глупо, тебе не надо туда. Жаль, что я не послушал", — сказал он.
Британец уточнил, что семья не поддержала его решение поехать воевать на Украину. Он выразил надежду, что родные увидят его в новостях и поймут, что с ним все в порядке. При этом Андерсон выразил сомнение в том, что британские власти смогут его вызволить. Он уточнил, что судебное заседание по его делу пройдет через два месяца.
Наемник также заявил, что ВСУ не стоило вторгаться в Курскую область. По его словам, у российской армии намного больше оружия и войск.
"Они сделают все, чтобы выгнать вас. Если вам повезет, если вы попадете в плен, вы можете провести около 20-30 лет в российской тюрьме, что не очень приятно. Такие ваши варианты: вы пробудете там пару недель. Если вы сможете выжить — это не стоит того", — добавил Андерсон.
Британцу предъявили обвинение в незаконном пересечении госграницы в составе вооруженных формирований Украины и в участии в боевых действиях в Курской области. По данным следствия, Андерсон и его сообщники совершали преступления против мирного населения. Уголовное дело расследует Главное военное следственное управление СК, суд в Курске арестовал обвиняемого.
Пленный рассказал об обмане командования ВСУ в Курской области
27 ноября, 21:08