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В Харьковской области нанесли удар по объекту с боекомплектами ВСУ
В Харьковской области нанесли удар по объекту с боекомплектами ВСУ - РИА Новости, 28.11.2024
В Харьковской области нанесли удар по объекту с боекомплектами ВСУ
Удар был нанесен в населенном пункте Белый Колодец в Харьковской области по объекту, который используется украинскими войсками в качестве ремонтной станции и... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T14:25
2024-11-28T14:25
2024-11-28T14:37
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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Удар был нанесен в населенном пункте Белый Колодец в Харьковской области по объекту, который используется украинскими войсками в качестве ремонтной станции и хранилища боекомплектов, сообщил РИА Новости координатор местного пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."В Белом Колодце взрыв был слышен в районе неработающего элеватора, на территорию которого заходит железная дорога. Объект используется бандеровцами в военных целях в качестве ремонтной станции и хранилища БК", - сказал Лебедев.Кроме того, он добавил, что в Купянске удар был зафиксирован в районе Купянского лесничества по объекту, который занят украинскими военными. По некоторым сообщениям, в соседнем лесу ВСУ маскируют ПВО.
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харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
В Харьковской области нанесли удар по объекту с боекомплектами ВСУ
ВС России в Харьковской области нанесли удар по объекту с боекомплектами ВСУ