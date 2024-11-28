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В Харьковской области нанесли удар по объекту с боекомплектами ВСУ - РИА Новости, 28.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:25 28.11.2024 (обновлено: 14:37 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/vsu-1986222799.html
В Харьковской области нанесли удар по объекту с боекомплектами ВСУ
В Харьковской области нанесли удар по объекту с боекомплектами ВСУ - РИА Новости, 28.11.2024
В Харьковской области нанесли удар по объекту с боекомплектами ВСУ
Удар был нанесен в населенном пункте Белый Колодец в Харьковской области по объекту, который используется украинскими войсками в качестве ремонтной станции и... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T14:25
2024-11-28T14:37
специальная военная операция на украине
харьковская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
россия
украина
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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Удар был нанесен в населенном пункте Белый Колодец в Харьковской области по объекту, который используется украинскими войсками в качестве ремонтной станции и хранилища боекомплектов, сообщил РИА Новости координатор местного пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."В Белом Колодце взрыв был слышен в районе неработающего элеватора, на территорию которого заходит железная дорога. Объект используется бандеровцами в военных целях в качестве ремонтной станции и хранилища БК", - сказал Лебедев.Кроме того, он добавил, что в Купянске удар был зафиксирован в районе Купянского лесничества по объекту, который занят украинскими военными. По некоторым сообщениям, в соседнем лесу ВСУ маскируют ПВО.
https://ria.ru/20241128/vsu-1986190579.html
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харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
В Харьковской области нанесли удар по объекту с боекомплектами ВСУ

ВС России в Харьковской области нанесли удар по объекту с боекомплектами ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВС России
ВС России - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Удар был нанесен в населенном пункте Белый Колодец в Харьковской области по объекту, который используется украинскими войсками в качестве ремонтной станции и хранилища боекомплектов, сообщил РИА Новости координатор местного пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"В Белом Колодце взрыв был слышен в районе неработающего элеватора, на территорию которого заходит железная дорога. Объект используется бандеровцами в военных целях в качестве ремонтной станции и хранилища БК", - сказал Лебедев.
Кроме того, он добавил, что в Купянске удар был зафиксирован в районе Купянского лесничества по объекту, который занят украинскими военными. По некоторым сообщениям, в соседнем лесу ВСУ маскируют ПВО.
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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