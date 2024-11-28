https://ria.ru/20241128/vsu-1986222799.html

В Харьковской области нанесли удар по объекту с боекомплектами ВСУ

В Харьковской области нанесли удар по объекту с боекомплектами ВСУ - РИА Новости, 28.11.2024

В Харьковской области нанесли удар по объекту с боекомплектами ВСУ

Удар был нанесен в населенном пункте Белый Колодец в Харьковской области по объекту, который используется украинскими войсками в качестве ремонтной станции и... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T14:25

2024-11-28T14:25

2024-11-28T14:37

специальная военная операция на украине

харьковская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Удар был нанесен в населенном пункте Белый Колодец в Харьковской области по объекту, который используется украинскими войсками в качестве ремонтной станции и хранилища боекомплектов, сообщил РИА Новости координатор местного пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."В Белом Колодце взрыв был слышен в районе неработающего элеватора, на территорию которого заходит железная дорога. Объект используется бандеровцами в военных целях в качестве ремонтной станции и хранилища БК", - сказал Лебедев.Кроме того, он добавил, что в Купянске удар был зафиксирован в районе Купянского лесничества по объекту, который занят украинскими военными. По некоторым сообщениям, в соседнем лесу ВСУ маскируют ПВО.

https://ria.ru/20241128/vsu-1986190579.html

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харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, россия, украина