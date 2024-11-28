ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ, ПВО сбила ракету "Нептун"
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по инфраструктуре украинских военных аэродромов, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Средства ПВО сбили управляемую ракету "Нептун" и 49 беспилотников самолетного типа.
Воздушная тревога утром 28 ноября действовала на всей территории Украины.
Местные СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке, Ровно, а также в районе Шостки Сумской области. Минэнерго Украины объявило об экстренных отключениях.
Российские войска наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.