https://ria.ru/20241128/vsu-1986190579.html

ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ

ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ - РИА Новости, 28.11.2024

ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ

Российские войска нанесли удары по инфраструктуре украинских военных аэродромов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T12:40

2024-11-28T12:40

2024-11-28T13:15

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по инфраструктуре украинских военных аэродромов, сообщило Минобороны. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Средства ПВО сбили управляемую ракету "Нептун" и 49 беспилотников самолетного типа.Воздушная тревога утром 28 ноября действовала на всей территории Украины.Местные СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке, Ровно, а также в районе Шостки Сумской области. Минэнерго Украины объявило об экстренных отключениях.Российские войска наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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