https://ria.ru/20241128/vsu-1986155292.html

ВС России нанесли удар у складов ВСУ в Хмельницком

ВС России нанесли удар у складов ВСУ в Хмельницком - РИА Новости, 28.11.2024

ВС России нанесли удар у складов ВСУ в Хмельницком

Удар нанесен в районе складов в украинском городе Хмельницкий, где ранее фиксировалось движение военных ВСУ на грузовиках, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T10:10

2024-11-28T10:10

2024-11-28T10:10

специальная военная операция на украине

в мире

хмельницкий (город)

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Удар нанесен в районе складов в украинском городе Хмельницкий, где ранее фиксировалось движение военных ВСУ на грузовиках, сообщил РИА Новости координатор местного пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Украина, прилеты... Хмельницкий, в стороне складов, что у автовокзала. Местные говорят, там движение было военных, на грузовых авто. Ждали кого-то третий день, дождались. В области, пишут, что возле Хмельника (город - ред.)", - сообщил Лебедев.

https://ria.ru/20241128/plennyj-1986147190.html

хмельницкий (город)

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в мире, хмельницкий (город), сергей лебедев, вооруженные силы украины