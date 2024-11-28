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ВС России нанесли удар у складов ВСУ в Хмельницком
ВС России нанесли удар у складов ВСУ в Хмельницком - РИА Новости, 28.11.2024
ВС России нанесли удар у складов ВСУ в Хмельницком
Удар нанесен в районе складов в украинском городе Хмельницкий, где ранее фиксировалось движение военных ВСУ на грузовиках, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T10:10
2024-11-28T10:10
2024-11-28T10:10
специальная военная операция на украине
в мире
хмельницкий (город)
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Удар нанесен в районе складов в украинском городе Хмельницкий, где ранее фиксировалось движение военных ВСУ на грузовиках, сообщил РИА Новости координатор местного пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Украина, прилеты... Хмельницкий, в стороне складов, что у автовокзала. Местные говорят, там движение было военных, на грузовых авто. Ждали кого-то третий день, дождались. В области, пишут, что возле Хмельника (город - ред.)", - сообщил Лебедев.
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хмельницкий (город)
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в мире, хмельницкий (город), сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкий (город), Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удар у складов ВСУ в Хмельницком
Лебедев: ВС России нанесли удар у складов ВСУ в Хмельницком