https://ria.ru/20241128/vsu-1986129140.html
Пленный заявил, что ВСУ уничтожают своих за любую попытку отступления
Пленный заявил, что ВСУ уничтожают своих за любую попытку отступления - РИА Новости, 28.11.2024
Пленный заявил, что ВСУ уничтожают своих за любую попытку отступления
Украинские подразделения, напавшие на Курскую область, расстреливают или арестовывают любого военнослужащего ВСУ, пытающегося отступить или сложить оружие,... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T04:38
2024-11-28T04:38
2024-11-28T04:38
специальная военная операция на украине
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КУРСК, 28 ноя - РИА Новости. Украинские подразделения, напавшие на Курскую область, расстреливают или арестовывают любого военнослужащего ВСУ, пытающегося отступить или сложить оружие, заявил РИА Новости сдавшийся в плен ВС РФ замкомандира взвода 25-го штурмового батальона 47-й отдельной мехбригады ВСУ Василий Машико. "Когда шли уже, назад уже не мог уже вернуться, и так бы пристрелили бы, могли бы. Свои же, свои же. Командир отделения, ну только командир отделения, больше никто. Или бы словили бы, дали бы команду, за мной бы приехали и забрали бы в плен. Потому что у них команда: "Надо идти вперед!". А если я бы отстал или там спрятался, убегал, то они бы заметили. Если бы не заметили, я бы и так бы к своим попал бы, но по рации передали бы: "Этот дезертир", - рассказал пленный украинский штурмовик. По его словам, после сдачи в плен украинские дроны пытались атаковать его и его сослуживцев. "Дроны постоянно мелькали, постоянно мелькали. Может, свои хотели убрать, чтобы информацию не выведали, или за то, что в плен сдались", - отметил пленный. Машико был взят в плен ВС РФ на территории Курской области в ноябре 2024 года. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 34 тысяч солдат. По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241127/vsu-1986105778.html
https://ria.ru/20241127/vsu-1985983244.html
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курская область, россия, донбасс, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Пленный заявил, что ВСУ уничтожают своих за любую попытку отступления
ВСУ в Курской области уничтожают своих солдат за любую попытку отступления
КУРСК, 28 ноя - РИА Новости. Украинские подразделения, напавшие на Курскую область, расстреливают или арестовывают любого военнослужащего ВСУ, пытающегося отступить или сложить оружие, заявил РИА Новости сдавшийся в плен ВС РФ замкомандира взвода 25-го штурмового батальона 47-й отдельной мехбригады ВСУ Василий Машико.
"Когда шли уже, назад уже не мог уже вернуться, и так бы пристрелили бы, могли бы. Свои же, свои же. Командир отделения, ну только командир отделения, больше никто. Или бы словили бы, дали бы команду, за мной бы приехали и забрали бы в плен. Потому что у них команда: "Надо идти вперед!". А если я бы отстал или там спрятался, убегал, то они бы заметили. Если бы не заметили, я бы и так бы к своим попал бы, но по рации передали бы: "Этот дезертир", - рассказал пленный украинский штурмовик.
По его словам, после сдачи в плен украинские дроны пытались атаковать его и его сослуживцев.
"Дроны постоянно мелькали, постоянно мелькали. Может, свои хотели убрать, чтобы информацию не выведали, или за то, что в плен сдались", - отметил пленный.
Машико был взят в плен ВС РФ на территории Курской области
в ноябре 2024 года.
Подразделения ВСУ
рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 34 тысяч солдат.
По словам президента Владимира Путина
, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе
, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией
, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях
для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.