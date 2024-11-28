На Украине возмутились из-за приказа Байдена Зеленскому
Журналистка Панченко: Байден приказал Зеленскому снизить призывной возраст
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время подписания соглашения о гарантиях безопасности на саммите G7 в Италии
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время подписания соглашения о гарантиях безопасности на саммите G7 в Италии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Зеленский рассматривает призыв США к Украине снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ как прямой приказ, заявила украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети Х.
Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ. Агентство Associated Press передавало, что администрация президента США Джо Байдена объяснила свой призыв "чистой математикой".
В апреле Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют. В сентябре депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что командование сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, имевших ранее статус "ограниченно годен". Президент РФ Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.