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На Украине возмутились из-за приказа Байдена Зеленскому - РИА Новости, 28.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:44 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/vozmutilis-1986336693.html
На Украине возмутились из-за приказа Байдена Зеленскому
На Украине возмутились из-за приказа Байдена Зеленскому - РИА Новости, 28.11.2024
На Украине возмутились из-за приказа Байдена Зеленскому
Зеленский рассматривает призыв США к Украине снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ как прямой приказ, заявила... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T21:44
2024-11-28T21:44
специальная военная операция на украине
безопасность
в мире
украина
сша
россия
джо байден
алексей гончаренко
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Зеленский рассматривает призыв США к Украине снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ как прямой приказ, заявила украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети Х."Они хотят войны! Байден приказал Зеленскому снизить возраст мобилизации на Украине. Они больше не скрывают своих истинных целей", — написала она.Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ. Агентство Associated Press передавало, что администрация президента США Джо Байдена объяснила свой призыв "чистой математикой".В апреле Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют. В сентябре депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что командование сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, имевших ранее статус "ограниченно годен". Президент РФ Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
https://ria.ru/20241128/zelenskiy-1986287296.html
https://ria.ru/20241128/soskin-1986127145.html
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безопасность, в мире, украина, сша, россия, джо байден, алексей гончаренко, владимир путин, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Алексей Гончаренко, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
На Украине возмутились из-за приказа Байдена Зеленскому

Журналистка Панченко: Байден приказал Зеленскому снизить призывной возраст

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время подписания соглашения о гарантиях безопасности на саммите G7 в Италии
Президент Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время подписания соглашения о гарантиях безопасности на саммите G7 в Италии - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время подписания соглашения о гарантиях безопасности на саммите G7 в Италии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Зеленский рассматривает призыв США к Украине снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ как прямой приказ, заявила украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети Х.
"Они хотят войны! Байден приказал Зеленскому снизить возраст мобилизации на Украине. Они больше не скрывают своих истинных целей", — написала она.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
"Умыть руки": на Западе неожиданно высказались о Зеленском
Вчера, 17:22
Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ. Агентство Associated Press передавало, что администрация президента США Джо Байдена объяснила свой призыв "чистой математикой".
В апреле Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют. В сентябре депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что командование сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, имевших ранее статус "ограниченно годен". Президент РФ Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
"Это финал". На Украине Маска попросили об одной услуге из-за Зеленского
Вчера, 03:56
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВ миреУкраинаСШАРоссияДжо БайденАлексей ГончаренкоВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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