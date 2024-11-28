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На Украине возмутились из-за приказа Байдена Зеленскому

На Украине возмутились из-за приказа Байдена Зеленскому - РИА Новости, 28.11.2024

На Украине возмутились из-за приказа Байдена Зеленскому

Зеленский рассматривает призыв США к Украине снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ как прямой приказ, заявила... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T21:44

2024-11-28T21:44

2024-11-28T21:44

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Зеленский рассматривает призыв США к Украине снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ как прямой приказ, заявила украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети Х."Они хотят войны! Байден приказал Зеленскому снизить возраст мобилизации на Украине. Они больше не скрывают своих истинных целей", — написала она.Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ. Агентство Associated Press передавало, что администрация президента США Джо Байдена объяснила свой призыв "чистой математикой".В апреле Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют. В сентябре депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что командование сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, имевших ранее статус "ограниченно годен". Президент РФ Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.

https://ria.ru/20241128/zelenskiy-1986287296.html

https://ria.ru/20241128/soskin-1986127145.html

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