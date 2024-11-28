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Страны Европы и Россия находятся в состоянии войны, считает экс-глава MI6 - РИА Новости, 28.11.2024
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00:15 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/voyna-1986119474.html
Страны Европы и Россия находятся в состоянии войны, считает экс-глава MI6
Страны Европы и Россия находятся в состоянии войны, считает экс-глава MI6 - РИА Новости, 28.11.2024
Страны Европы и Россия находятся в состоянии войны, считает экс-глава MI6
Европейские страны и Россия находятся в состоянии войны, считает бывший глава британской внешней разведки MI6 Ричард Дирлав. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T00:15
2024-11-28T00:15
россия
маврикий
великобритания
дмитрий медведев
дональд туск
дональд трамп
британская разведывательная служба mi6
нато
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Европейские страны и Россия находятся в состоянии войны, считает бывший глава британской внешней разведки MI6 Ричард Дирлав. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в среду заявил, что Россия находится в состоянии войны со всем западным миром и при принятии решений будет исходить из своих доктринальных документов в области ядерного сдерживания. По его словам, страны НАТО, по сути, включились уже не в гибридную, а в полноценную войну против России, об этом свидетельствуют удары дальнобойным оружием по территории РФ со стороны Украины. "Нам нужно принять тот факт, что россияне считают, что находятся в состоянии войны с нами. (Премьер-министр Польши - ред.) Дональд Туск называл это предвоенной ситуацией. Я считаю, что он неправ. Я считаю, что это настоящая война. Сейчас, с российской точки зрения, это не означает военный конфликт, но означает гибридный конфликт или различные типы конфликта в различных сферах интересов", - заявил Дирлав в интервью телеканалу Sky News. Он отметил, что всегда считал важным поддерживать диалог с "оппонентами и соперниками", что, по его мнению, особенно важно в условиях "сдерживаемого конфликта" в Европе, который может распространиться на другие страны. Дирлав также выразил надежду, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп сорвет соглашение о передаче Британией "очень важного со стратегической точки зрения" архипелага Чагос Маврикию. Великобритания 3 октября объявила о передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане, включая остров Диего-Гарсия. На острове расположена британско-американская военная база, по соглашению контроль над которой в течение 99 лет сохранит Лондон. Маврикий и Чагос были колониальными владениями британской короны с 1845 года. В 1968 году Маврикий обрел независимость, однако Чагос продолжал оставаться Британской Территорией в Индийском океане. В 1960-х и 1970-х годах население Чагоса депортировали на Сейшельские острова или Маврикий. В 1966 году Британия передала на пятьдесят лет в аренду США крупнейший остров архипелага Диего-Гарсия, на котором была построена американская военная база. В 2016 году аренду продлили до 2036 года. Чагос десятилетиями был предметом споров между Великобританией и Маврикием. В 2019 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Великобритания должна отказаться от контроля над островами.
https://ria.ru/20241121/evropa-1984896370.html
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россия, маврикий, великобритания, дмитрий медведев, дональд туск, дональд трамп, британская разведывательная служба mi6, нато, оон, в мире
Россия, Маврикий, Великобритания, Дмитрий Медведев, Дональд Туск, Дональд Трамп, Британская разведывательная служба MI6, НАТО, ООН, В мире
Страны Европы и Россия находятся в состоянии войны, считает экс-глава MI6

Экс-глава MI6 Дирлав заявил, что Европа и Россия находятся в состоянии войны

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Европейские страны и Россия находятся в состоянии войны, считает бывший глава британской внешней разведки MI6 Ричард Дирлав.
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в среду заявил, что Россия находится в состоянии войны со всем западным миром и при принятии решений будет исходить из своих доктринальных документов в области ядерного сдерживания. По его словам, страны НАТО, по сути, включились уже не в гибридную, а в полноценную войну против России, об этом свидетельствуют удары дальнобойным оружием по территории РФ со стороны Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
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"Нам нужно принять тот факт, что россияне считают, что находятся в состоянии войны с нами. (Премьер-министр Польши - ред.) Дональд Туск называл это предвоенной ситуацией. Я считаю, что он неправ. Я считаю, что это настоящая война. Сейчас, с российской точки зрения, это не означает военный конфликт, но означает гибридный конфликт или различные типы конфликта в различных сферах интересов", - заявил Дирлав в интервью телеканалу Sky News.
Он отметил, что всегда считал важным поддерживать диалог с "оппонентами и соперниками", что, по его мнению, особенно важно в условиях "сдерживаемого конфликта" в Европе, который может распространиться на другие страны.
Дирлав также выразил надежду, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп сорвет соглашение о передаче Британией "очень важного со стратегической точки зрения" архипелага Чагос Маврикию.
Великобритания 3 октября объявила о передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане, включая остров Диего-Гарсия. На острове расположена британско-американская военная база, по соглашению контроль над которой в течение 99 лет сохранит Лондон.
Маврикий и Чагос были колониальными владениями британской короны с 1845 года. В 1968 году Маврикий обрел независимость, однако Чагос продолжал оставаться Британской Территорией в Индийском океане. В 1960-х и 1970-х годах население Чагоса депортировали на Сейшельские острова или Маврикий. В 1966 году Британия передала на пятьдесят лет в аренду США крупнейший остров архипелага Диего-Гарсия, на котором была построена американская военная база. В 2016 году аренду продлили до 2036 года.
Чагос десятилетиями был предметом споров между Великобританией и Маврикием. В 2019 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Великобритания должна отказаться от контроля над островами.
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РоссияМаврикийВеликобританияДмитрий МедведевДональд ТускДональд ТрампБританская разведывательная служба MI6НАТОООНВ мире
 
 
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