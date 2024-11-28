https://ria.ru/20241128/voronov-1986142933.html
Экс-главе Нового Уренгоя могут предъявить новое обвинение
Экс-главе Нового Уренгоя могут предъявить новое обвинение - РИА Новости, 28.11.2024
Экс-главе Нового Уренгоя могут предъявить новое обвинение
Следствие может предъявить новое обвинение бывшему главе Нового Уренгоя Андрею Воронову и другим фигурантам по делу о взятке, указано в официальных судебных... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T08:46
2024-11-28T08:46
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Следствие может предъявить новое обвинение бывшему главе Нового Уренгоя Андрею Воронову и другим фигурантам по делу о взятке, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Окончить расследование к указанному сроку не представляется возможным, поскольку по уголовному делу необходимо… на основании собранных доказательств предъявить новое обвинение Воронову А.В., Наку Г.И. , Полянскому Э.А. и Лясину М.А.; уведомить обвиняемых об окончании следственных действий", - сказано в документах.По версии следствия, Андрей Воронов, занимая должность вице-губернатора ЯНАО, получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в принадлежащем его семье доме. Взятка была дана за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и связанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории региона.Впоследствии суд арестовал троих фигурантов дела: исполнительного директора компании "Проектстройсервис" Григория Нака, руководителя проекта Максима Лясина и архитектора Эдуарда Полянского. Их обвиняют в даче взятки.Воронов был назначен главой Нового Уренгоя в октябре 2020 года. До этого, с 2018 года, он занимал пост заместителя губернатора ЯНАО, курировал строительную сферу региона.Двадцать восьмого июня Воронов объявил о своей отставке, отметив, что "впереди ждут новые задачи". В начале июля стало известно, что он задержан в столице по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Басманный районный суд Москвы отправил его под стражу.
https://ria.ru/20241127/minoborony-1986002497.html
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происшествия, москва, новый уренгой
Происшествия, Москва, Новый Уренгой
Экс-главе Нового Уренгоя могут предъявить новое обвинение
Андрею Воронову могут предъявить новое обвинение по делу о взятке
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Следствие может предъявить новое обвинение бывшему главе Нового Уренгоя Андрею Воронову и другим фигурантам по делу о взятке, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Окончить расследование к указанному сроку не представляется возможным, поскольку по уголовному делу необходимо… на основании собранных доказательств предъявить новое обвинение Воронову А.В., Наку Г.И. , Полянскому Э.А. и Лясину М.А.; уведомить обвиняемых об окончании следственных действий", - сказано в документах.
По версии следствия, Андрей Воронов, занимая должность вице-губернатора ЯНАО, получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в принадлежащем его семье доме. Взятка была дана за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и связанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории региона.
Впоследствии суд арестовал троих фигурантов дела: исполнительного директора компании "Проектстройсервис" Григория Нака, руководителя проекта Максима Лясина и архитектора Эдуарда Полянского. Их обвиняют в даче взятки.
Воронов был назначен главой Нового Уренгоя в октябре 2020 года. До этого, с 2018 года, он занимал пост заместителя губернатора ЯНАО, курировал строительную сферу региона.
Двадцать восьмого июня Воронов объявил о своей отставке, отметив, что "впереди ждут новые задачи". В начале июля стало известно, что он задержан в столице по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Басманный районный суд Москвы
отправил его под стражу.