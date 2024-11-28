https://ria.ru/20241128/voennosluzhaschie-1986175528.html

В Минобороны рассказали, сколько военнослужащих считают себя верующими

В Минобороны рассказали, сколько военнослужащих считают себя верующими - РИА Новости, 28.11.2024

В Минобороны рассказали, сколько военнослужащих считают себя верующими

Верующими себя считают 86% военнослужащих ВС РФ, из них 72% – христиане, около 35 тысяч военных приняли таинство крещения за время проведения спецоперации,... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T11:39

2024-11-28T11:39

2024-11-28T11:44

религия

россия

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Верующими себя считают 86% военнослужащих ВС РФ, из них 72% – христиане, около 35 тысяч военных приняли таинство крещения за время проведения спецоперации, рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Олег Веселков, выступая на XXVI Всемирном русском народном соборе. "86% военнослужащих в Вооруженных силах считают себя верующими и признают значимыми религиозные ценности. Из них наибольшее количество верующих (72%) – христиане, остальные – мусульмане, буддисты и представители других вероисповеданий", - сказал Веселков. По его словам, за время проведения спецоперации таинство крещения приняли около 35 тысяч военнослужащих. Веселков также отметил, что в настоящее время в Вооруженных силах РФ действует 337 культовых объектов по линии Русской православной церкви. По его словам, в армии и флоте трудятся более 300 священников на должности помощников командиров по работе с верующими, шесть имамов, два буддийских ламы. Ранее председатель синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский) заявил, что количество военных священников необходимо увеличить в пять-шесть раз, на это может уйти до десяти лет. Всемирный русский народный собор (ВРНС) - российский общественный форум, проходящий с 1993 года почти ежегодно. Первым главой собора стал патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С 1 февраля 2009 года глава собора - патриарх Кирилл. В этом году тема собора – "Русский мир: внешние и внутренние вызовы", он проходит в столице 27-28 ноября.

https://ria.ru/20241127/svyaschenniki-1986064593.html

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Никита Бизин

россия, русская православная церковь, религия