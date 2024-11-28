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В Минобороны рассказали, сколько военнослужащих считают себя верующими - РИА Новости, 28.11.2024
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Религия
 
11:39 28.11.2024 (обновлено: 11:44 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/voennosluzhaschie-1986175528.html
В Минобороны рассказали, сколько военнослужащих считают себя верующими
В Минобороны рассказали, сколько военнослужащих считают себя верующими - РИА Новости, 28.11.2024
В Минобороны рассказали, сколько военнослужащих считают себя верующими
Верующими себя считают 86% военнослужащих ВС РФ, из них 72% – христиане, около 35 тысяч военных приняли таинство крещения за время проведения спецоперации,... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T11:39
2024-11-28T11:44
религия
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русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Верующими себя считают 86% военнослужащих ВС РФ, из них 72% – христиане, около 35 тысяч военных приняли таинство крещения за время проведения спецоперации, рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Олег Веселков, выступая на XXVI Всемирном русском народном соборе. "86% военнослужащих в Вооруженных силах считают себя верующими и признают значимыми религиозные ценности. Из них наибольшее количество верующих (72%) – христиане, остальные – мусульмане, буддисты и представители других вероисповеданий", - сказал Веселков. По его словам, за время проведения спецоперации таинство крещения приняли около 35 тысяч военнослужащих. Веселков также отметил, что в настоящее время в Вооруженных силах РФ действует 337 культовых объектов по линии Русской православной церкви. По его словам, в армии и флоте трудятся более 300 священников на должности помощников командиров по работе с верующими, шесть имамов, два буддийских ламы. Ранее председатель синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский) заявил, что количество военных священников необходимо увеличить в пять-шесть раз, на это может уйти до десяти лет. Всемирный русский народный собор (ВРНС) - российский общественный форум, проходящий с 1993 года почти ежегодно. Первым главой собора стал патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С 1 февраля 2009 года глава собора - патриарх Кирилл. В этом году тема собора – "Русский мир: внешние и внутренние вызовы", он проходит в столице 27-28 ноября.
https://ria.ru/20241127/svyaschenniki-1986064593.html
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россия, русская православная церковь, религия
Религия, Россия, Русская православная церковь, Религия
В Минобороны рассказали, сколько военнослужащих считают себя верующими

Замначальника ГВПУ ВС России Веселков: верующими себя считают 86% военнослужащих

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСвященник окропляет военнослужащих во время вручения государственных наград добровольцам 32 отряда БАРС им. П. А. Судоплатова
Священник окропляет военнослужащих во время вручения государственных наград добровольцам 32 отряда БАРС им. П. А. Судоплатова - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Верующими себя считают 86% военнослужащих ВС РФ, из них 72% – христиане, около 35 тысяч военных приняли таинство крещения за время проведения спецоперации, рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Олег Веселков, выступая на XXVI Всемирном русском народном соборе.
"86% военнослужащих в Вооруженных силах считают себя верующими и признают значимыми религиозные ценности. Из них наибольшее количество верующих (72%) – христиане, остальные – мусульмане, буддисты и представители других вероисповеданий", - сказал Веселков.
По его словам, за время проведения спецоперации таинство крещения приняли около 35 тысяч военнослужащих. Веселков также отметил, что в настоящее время в Вооруженных силах РФ действует 337 культовых объектов по линии Русской православной церкви.
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По его словам, в армии и флоте трудятся более 300 священников на должности помощников командиров по работе с верующими, шесть имамов, два буддийских ламы.
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Всемирный русский народный собор (ВРНС) - российский общественный форум, проходящий с 1993 года почти ежегодно. Первым главой собора стал патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С 1 февраля 2009 года глава собора - патриарх Кирилл. В этом году тема собора – "Русский мир: внешние и внутренние вызовы", он проходит в столице 27-28 ноября.
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