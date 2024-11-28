https://ria.ru/20241128/veteran-1986229572.html

Минобороны предложило РПЦ создать туристические программы для ветеранов СВО

Минобороны предложило РПЦ создать туристические программы для ветеранов СВО - РИА Новости, 28.11.2024

Минобороны предложило РПЦ создать туристические программы для ветеранов СВО

Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева предложила Русской православной церкви создать специальные туристические паломнические программы РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T15:03

2024-11-28T15:03

2024-11-28T15:03

специальная военная операция на украине

россия

русская православная церковь

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева предложила Русской православной церкви создать специальные туристические паломнические программы для поддержки ветеранов СВО, членов их семей и близких. "Предлагаю обсудить создание туристических и паломнических программ для ветеранов и их близких. Они могут включать исторические объекты, связанные с духовной историей России", - сказала Цивилева на пленарном заседании XXVI Всемирного русского народного собора (ВРНС). По ее словам, в рамках сотрудничества с РЖД ветераны и их семьи ездят в туристические поездки по знаковым местам страны. "И в каждом городе в культурную программу обязательно входят храмы и монастыри", - уточнила Цивилева. Кроме того, она отметила, что необходимо осуществлять духовное наставничество и организовывать мероприятия, посвященные увековечиванию памяти погибших воинов. В этом, по словам замминистра, могла бы помочь поддержка православных священников. Всемирный русский народный собор (ВРНС) - российский общественный форум, проходящий с 1993 года почти ежегодно. Первым главой собора стал патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С 1 февраля 2009 года глава собора - патриарх Кирилл. В этом году тема собора – "Русский мир: внешние и внутренние вызовы", он проходит в столице 27-28 ноября. В заседаниях Собора принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, представители силовых ведомств, преподаватели и студенты вузов, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья.

https://realty.ria.ru/20241127/gosduma-1986035560.html

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россия, русская православная церковь