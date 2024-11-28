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Минобороны предложило РПЦ создать туристические программы для ветеранов СВО - РИА Новости, 28.11.2024
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15:03 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/veteran-1986229572.html
Минобороны предложило РПЦ создать туристические программы для ветеранов СВО
Минобороны предложило РПЦ создать туристические программы для ветеранов СВО - РИА Новости, 28.11.2024
Минобороны предложило РПЦ создать туристические программы для ветеранов СВО
Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева предложила Русской православной церкви создать специальные туристические паломнические программы РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T15:03
2024-11-28T15:03
специальная военная операция на украине
россия
русская православная церковь
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева предложила Русской православной церкви создать специальные туристические паломнические программы для поддержки ветеранов СВО, членов их семей и близких. "Предлагаю обсудить создание туристических и паломнических программ для ветеранов и их близких. Они могут включать исторические объекты, связанные с духовной историей России", - сказала Цивилева на пленарном заседании XXVI Всемирного русского народного собора (ВРНС). По ее словам, в рамках сотрудничества с РЖД ветераны и их семьи ездят в туристические поездки по знаковым местам страны. "И в каждом городе в культурную программу обязательно входят храмы и монастыри", - уточнила Цивилева. Кроме того, она отметила, что необходимо осуществлять духовное наставничество и организовывать мероприятия, посвященные увековечиванию памяти погибших воинов. В этом, по словам замминистра, могла бы помочь поддержка православных священников. Всемирный русский народный собор (ВРНС) - российский общественный форум, проходящий с 1993 года почти ежегодно. Первым главой собора стал патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С 1 февраля 2009 года глава собора - патриарх Кирилл. В этом году тема собора – "Русский мир: внешние и внутренние вызовы", он проходит в столице 27-28 ноября. В заседаниях Собора принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, представители силовых ведомств, преподаватели и студенты вузов, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья.
https://realty.ria.ru/20241127/gosduma-1986035560.html
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россия, русская православная церковь
Специальная военная операция на Украине, Россия, Русская православная церковь
Минобороны предложило РПЦ создать туристические программы для ветеранов СВО

Замминистра обороны Цивилева предложила РПЦ создать программы для ветеранов СВО

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчастник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий
Участник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Участник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева предложила Русской православной церкви создать специальные туристические паломнические программы для поддержки ветеранов СВО, членов их семей и близких.
"Предлагаю обсудить создание туристических и паломнических программ для ветеранов и их близких. Они могут включать исторические объекты, связанные с духовной историей России", - сказала Цивилева на пленарном заседании XXVI Всемирного русского народного собора (ВРНС).
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По ее словам, в рамках сотрудничества с РЖД ветераны и их семьи ездят в туристические поездки по знаковым местам страны. "И в каждом городе в культурную программу обязательно входят храмы и монастыри", - уточнила Цивилева.
Кроме того, она отметила, что необходимо осуществлять духовное наставничество и организовывать мероприятия, посвященные увековечиванию памяти погибших воинов. В этом, по словам замминистра, могла бы помочь поддержка православных священников.
Всемирный русский народный собор (ВРНС) - российский общественный форум, проходящий с 1993 года почти ежегодно. Первым главой собора стал патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С 1 февраля 2009 года глава собора - патриарх Кирилл. В этом году тема собора – "Русский мир: внешние и внутренние вызовы", он проходит в столице 27-28 ноября.
В заседаниях Собора принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, представители силовых ведомств, преподаватели и студенты вузов, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРусская православная церковь
 
 
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