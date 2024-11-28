https://ria.ru/20241128/vakansii-1986272582.html

Количество вакансий в сфере БАС выросло в четыре раза за полтора года

Количество вакансий в сфере БАС выросло в четыре раза за полтора года - РИА Новости, 28.11.2024

Количество вакансий в сфере БАС выросло в четыре раза за полтора года

Университет Национальной технологической инициативы 2035 провел исследование популярности специальностей в сфере беспилотных авиасистем на основе выбора... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T19:36

2024-11-28T19:36

2024-11-28T19:36

кадры для беспилотных авиационных систем

россия

технологии

беспилотные авиационные системы (бас)

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Университет Национальной технологической инициативы 2035 провел исследование популярности специальностей в сфере беспилотных авиасистем на основе выбора слушателями образовательных траекторий на платформе Центра компетенций БАС, сообщили РИА Новости в университете.АНО "Университет 2035" является оператором федерального проекта "Кадры для БАС". Образовательные треки для обучения граждан по разным направлениям аэробеспилотия формируются на основе отраслевого заказа – основного инструмента повышения качества подготовки кадров в этой сфере.По данным исследования, в текущем году чаще других слушатели выбирали следующие позиции: управление проектами в сфере БАС, механик по технической эксплуатации БАС, оператор БПЛА, оператор БАС с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее, проектировщик узлов, механизмов и компоновки БВС (беспилотного воздушного судна), эксплуатация БАС и разработка ПО для беспилотников.В университете напомнили, что в формировании отраслевого заказа на текущий год приняло участие свыше 120 организаций из большинства регионов России, суммарно их потребность в обучении потенциальных работников в области БАС превысила 26 тысяч человек. Анализ рынка, показавший высокий спрос на БАС-специалистов, и курс государства на технологический суверенитет и техническое лидерство России говорят о том, что в ближайшие годы конкуренция за кадры в сфере БАС будет расти. В частности, за последние полтора года количество вакансий в этой области выросло в четыре раза, отметили в "Университете 2035".Такой тренд подтверждают и результаты исследования аналитической платформы "РосНавык", которую Академия Data-diving создала совместно с Томским госуниверситетом. Его авторы провели анализ рынка в нише беспилотных авиасистем.По словам генерального директора Академии Data-diving Вячеслава Гойко, уже сейчас есть около двух тысяч вакансий для инженеров БПЛА. Наибольший дефицит наблюдается среди инженеров – разработчиков, исследователей, технологов. В топе востребованности также операторы и программисты БАС."В области БАС существует более 19 основных категорий специалистов – от операторов и инженеров до преподавателей и менеджеров по продажам. Операторы БАС являются наиболее востребованной категорией, что требует разработки модулей на уровне среднего профессионального образования. А вот острый дефицит инженерных позиций указывает на необходимость узкоспециализированного обучения в этих областях", - прокомментировал РИА Новости результаты исследования директор Института дистанционного образования – проректор по развитию ДПО ТГУ Михаил Шепель.В "Университете 2035" подчеркнули, что работа по анализу потребностей бизнеса в обучении специалистов в области БАС продолжится и в 2025 году, пригласив работающие в этой сфере компании направлять свои заявки и включаться в работу отраслевого заказа.

https://ria.ru/20241128/bogatyrev-1986176603.html

https://ria.ru/20241127/varyatchenko-1986046758.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, технологии, беспилотные авиационные системы (бас)