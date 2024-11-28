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Невестка фигуранта дела топ-менеджера "Росатома" просит вернуть украшения - РИА Новости, 28.11.2024
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Невестка фигуранта дела топ-менеджера "Росатома" просит вернуть украшения
Невестка фигуранта дела топ-менеджера "Росатома" просит вернуть украшения - РИА Новости, 28.11.2024
Невестка фигуранта дела топ-менеджера "Росатома" просит вернуть украшения
Невестка гендиректора "Оргэнергострой" Элгуджа Кокосадзе, которого СК обвиняет в даче взятки 32,6 миллиона рублей топ-менеджеру "Росатома" Геннадию Сахарову,... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T06:27
2024-11-28T06:27
специальная военная операция на украине
москва
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
следственный комитет россии (ск рф)
chopard
происшествия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Невестка гендиректора "Оргэнергострой" Элгуджа Кокосадзе, которого СК обвиняет в даче взятки 32,6 миллиона рублей топ-менеджеру "Росатома" Геннадию Сахарову, попросила Мещанский суд Москвы снять арест с ее дорогостоящих украшений. В среду Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела Сахарова о взятке в 32,6 миллиона рублей от Кокосадзе за помощь при реализации контрактов, заключенных с подведомственными ГК "Росатом" организациями. В ходе судебного разбирательства стало известно, что невестка Кокосадзе направила в суд ходатайство. Его суть кратко огласила судья Олеся Менделеева. "В ходатайстве она просит снять арест с имущества, наложенный на украшения фирм Van Cleef&amp;Arpers, Chopard, Tiffany и другие, и арест (наложенный на) денежные средства в долларах, рублях, дирхамах, турецких лирах, евро. Ходатайство приобщено к материалам дела, но оставлено без движения, так как она не является участником процесса", - пояснила судья. Она уточнила, что на данное имущество наложен арест как на имущество подсудимого. Сахаров ранее занимал должность директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации "Росатом". С начала года, как сообщали в "Росатоме", Сахарова перевели на должность руководителя по контролю проектов сооружения. Вину свою в суде не признал, он находится в СИЗО. Второй же фигурант - гендиректор "Оргэнергострой" Элгудж Кокосадзе - напротив, полностью согласился с обвинением, он под подпиской о невыезде. Процесс продолжится 19 декабря.
https://ria.ru/20241127/sud-1985998224.html
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москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", следственный комитет россии (ск рф), chopard, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Москва, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Следственный комитет России (СК РФ), Chopard, Происшествия
Невестка фигуранта дела топ-менеджера "Росатома" просит вернуть украшения

Невестка фигуранта дела топ-менеджера "Росатома" просит суд вернуть ей украшения

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Невестка гендиректора "Оргэнергострой" Элгуджа Кокосадзе, которого СК обвиняет в даче взятки 32,6 миллиона рублей топ-менеджеру "Росатома" Геннадию Сахарову, попросила Мещанский суд Москвы снять арест с ее дорогостоящих украшений.
В среду Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела Сахарова о взятке в 32,6 миллиона рублей от Кокосадзе за помощь при реализации контрактов, заключенных с подведомственными ГК "Росатом" организациями. В ходе судебного разбирательства стало известно, что невестка Кокосадзе направила в суд ходатайство. Его суть кратко огласила судья Олеся Менделеева.
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"В ходатайстве она просит снять арест с имущества, наложенный на украшения фирм Van Cleef&Arpers, Chopard, Tiffany и другие, и арест (наложенный на) денежные средства в долларах, рублях, дирхамах, турецких лирах, евро. Ходатайство приобщено к материалам дела, но оставлено без движения, так как она не является участником процесса", - пояснила судья.
Она уточнила, что на данное имущество наложен арест как на имущество подсудимого.
Сахаров ранее занимал должность директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации "Росатом". С начала года, как сообщали в "Росатоме", Сахарова перевели на должность руководителя по контролю проектов сооружения. Вину свою в суде не признал, он находится в СИЗО. Второй же фигурант - гендиректор "Оргэнергострой" Элгудж Кокосадзе - напротив, полностью согласился с обвинением, он под подпиской о невыезде. Процесс продолжится 19 декабря.
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