https://ria.ru/20241128/ukrasheniya-1986133564.html

Невестка фигуранта дела топ-менеджера "Росатома" просит вернуть украшения

Невестка фигуранта дела топ-менеджера "Росатома" просит вернуть украшения - РИА Новости, 28.11.2024

Невестка фигуранта дела топ-менеджера "Росатома" просит вернуть украшения

Невестка гендиректора "Оргэнергострой" Элгуджа Кокосадзе, которого СК обвиняет в даче взятки 32,6 миллиона рублей топ-менеджеру "Росатома" Геннадию Сахарову,... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T06:27

2024-11-28T06:27

2024-11-28T06:27

специальная военная операция на украине

москва

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

следственный комитет россии (ск рф)

chopard

происшествия

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Невестка гендиректора "Оргэнергострой" Элгуджа Кокосадзе, которого СК обвиняет в даче взятки 32,6 миллиона рублей топ-менеджеру "Росатома" Геннадию Сахарову, попросила Мещанский суд Москвы снять арест с ее дорогостоящих украшений. В среду Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела Сахарова о взятке в 32,6 миллиона рублей от Кокосадзе за помощь при реализации контрактов, заключенных с подведомственными ГК "Росатом" организациями. В ходе судебного разбирательства стало известно, что невестка Кокосадзе направила в суд ходатайство. Его суть кратко огласила судья Олеся Менделеева. "В ходатайстве она просит снять арест с имущества, наложенный на украшения фирм Van Cleef&Arpers, Chopard, Tiffany и другие, и арест (наложенный на) денежные средства в долларах, рублях, дирхамах, турецких лирах, евро. Ходатайство приобщено к материалам дела, но оставлено без движения, так как она не является участником процесса", - пояснила судья. Она уточнила, что на данное имущество наложен арест как на имущество подсудимого. Сахаров ранее занимал должность директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации "Росатом". С начала года, как сообщали в "Росатоме", Сахарова перевели на должность руководителя по контролю проектов сооружения. Вину свою в суде не признал, он находится в СИЗО. Второй же фигурант - гендиректор "Оргэнергострой" Элгудж Кокосадзе - напротив, полностью согласился с обвинением, он под подпиской о невыезде. Процесс продолжится 19 декабря.

https://ria.ru/20241127/sud-1985998224.html

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москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", следственный комитет россии (ск рф), chopard, происшествия