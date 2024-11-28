https://ria.ru/20241128/ukraintsy-1986282181.html

Часть жителей Часова Яра и Курахово отказались эвакуироваться

Часть жителей Часова Яра и Курахово отказались эвакуироваться - РИА Новости, 28.11.2024

Часть жителей Часова Яра и Курахово отказались эвакуироваться

Представитель группировки ВСУ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что 920 граждан Украины отказались выехать из Часова Яра и Курахово в ДНР, несмотря на проводимую РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T17:37

2024-11-28T17:37

2024-11-28T17:42

специальная военная операция на украине

в мире

курахово

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983608617_0:318:3075:2047_1920x0_80_0_0_74e15bbc9e14c9dcb8ce5a50c4ff07fc.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Представитель группировки ВСУ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что 920 граждан Украины отказались выехать из Часова Яра и Курахово в ДНР, несмотря на проводимую украинскими властями принудительную эвакуацию. "По информации местных органов власти, в Часовом Яре еще находятся 302 человека, это люди, которые отказались от эвакуации. По Курахово, в городе на сегодня находится 625 человек, детей и пожилых людей нет", - приводит слова Волошина местное агентство Укринформ. Волошин подчеркнул, что в указанных городах была проведена принудительная эвакуация, однако некоторые люди категорически отказались выезжать. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный примерно в 40 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241126/ukraina-1985840657.html

https://ria.ru/20241127/selidovo-1985915990.html

курахово

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, курахово, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины