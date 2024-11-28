Часть жителей Часова Яра и Курахово отказались эвакуироваться
ВСУ заявили, что 920 украинцев отказались выезжать из Часова Яра и Курахово
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЭвакуация мирных жителей из освобожденных районов поселка Курахово
Эвакуация мирных жителей из освобожденных районов поселка Курахово
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Представитель группировки ВСУ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что 920 граждан Украины отказались выехать из Часова Яра и Курахово в ДНР, несмотря на проводимую украинскими властями принудительную эвакуацию.
"По информации местных органов власти, в Часовом Яре еще находятся 302 человека, это люди, которые отказались от эвакуации. По Курахово, в городе на сегодня находится 625 человек, детей и пожилых людей нет", - приводит слова Волошина местное агентство Укринформ.
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Волошин подчеркнул, что в указанных городах была проведена принудительная эвакуация, однако некоторые люди категорически отказались выезжать.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный примерно в 40 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
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