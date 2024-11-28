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Житель Суджи написал в паспорте прощальное письмо - РИА Новости, 28.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:12 28.11.2024 (обновлено: 17:27 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986236878.html
Житель Суджи написал в паспорте прощальное письмо
Житель Суджи написал в паспорте прощальное письмо - РИА Новости, 28.11.2024
Житель Суджи написал в паспорте прощальное письмо
Возвращенный с Украины житель курской Суджи, который сейчас в безопасности, ранее написал в своем паспорте прощальное письмо, сообщило УМВД по Курской области. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T15:12
2024-11-28T17:27
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
владимир путин
татьяна москалькова
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСК, 28 ноя — РИА Новости. Возвращенный с Украины житель курской Суджи, который сейчас в безопасности, ранее написал в своем паспорте прощальное письмо, сообщило УМВД по Курской области.В прошлую пятницу уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о возвращении в страну с Украины 46 жителей Курской области, которые в августе были вывезены украинскими вооруженными формированиями после нападения на регион. В субботу их привезли в Курск.По данным УМВД по Курской области, подразделением миграции организована работа по выдаче паспортов граждан Российской Федерации жителям Суджанского района, возвращенным с территории Украины. В течение одного дня с момента подачи заявления изготовлены и выданы четыре документа. "Один из паспортов вручили 70-летнему жителю Суджи, который в своем прежнем документе написал прощальное обращение к своей сестре. Опасаясь, что информация о нем может быть утеряна, он надеялся, что кто-то найдет паспорт и передаст его близким", — сообщается в Telegram-канале УМВД. На опубликованном ведомством видео мужчина говорит, что не было газа, света и еды, были мысли покончить с собой. УМВД по Курской области подчеркнуло, что в настоящее время граждане, вернувшиеся на родину, находятся в безопасности. Работа по оказанию им помощи и содействия будет продолжена. Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны Российской Федерации, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял уже более 35 тысяч военных. Президент Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241122/kurskaya-1985244094.html
https://ria.ru/20241123/vozvraschenie-1985350231.html
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Возвращенный с Украины 70-летний житель Суджи о своем прощальном письме сестре
Возвращенный с Украины 70-летний житель курской Суджи, который сейчас в безопасности, ранее написал в паспорте прощальное письмо сестре. Он боялся, что информация о нем потеряется, и надеялся, что кто-то найдет этот паспорт и передаст близким. На видео мужчина говорит, что на Украине у него не было газа, света и еды, были мысли покончить с собой. Теперь мужчина в безопасности, у него новый паспорт, а российские структуры продолжат ему помогать и оказывать содействие.
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россия, курская область, украина, владимир путин, татьяна москалькова, валерий герасимов, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, Татьяна Москалькова, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Общество
Житель Суджи написал в паспорте прощальное письмо

Вернувшийся с Украины житель Суджи написал в паспорте прощальное письмо

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КУРСК, 28 ноя — РИА Новости. Возвращенный с Украины житель курской Суджи, который сейчас в безопасности, ранее написал в своем паспорте прощальное письмо, сообщило УМВД по Курской области.
В прошлую пятницу уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о возвращении в страну с Украины 46 жителей Курской области, которые в августе были вывезены украинскими вооруженными формированиями после нападения на регион. В субботу их привезли в Курск.
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По данным УМВД по Курской области, подразделением миграции организована работа по выдаче паспортов граждан Российской Федерации жителям Суджанского района, возвращенным с территории Украины. В течение одного дня с момента подачи заявления изготовлены и выданы четыре документа.
"Один из паспортов вручили 70-летнему жителю Суджи, который в своем прежнем документе написал прощальное обращение к своей сестре. Опасаясь, что информация о нем может быть утеряна, он надеялся, что кто-то найдет паспорт и передаст его близким", — сообщается в Telegram-канале УМВД.
На опубликованном ведомством видео мужчина говорит, что не было газа, света и еды, были мысли покончить с собой.
УМВД по Курской области подчеркнуло, что в настоящее время граждане, вернувшиеся на родину, находятся в безопасности. Работа по оказанию им помощи и содействия будет продолжена.
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Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны Российской Федерации, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял уже более 35 тысяч военных.
Президент Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаВладимир ПутинТатьяна МоскальковаВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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