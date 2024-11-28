https://ria.ru/20241128/ukraina-1986156958.html

На западе Украины более 280 тысяч жителей остались без света

На западе Украины более 280 тысяч жителей остались без света - РИА Новости, 28.11.2024

На западе Украины более 280 тысяч жителей остались без света

Более 280 тысяч жителей Ровненской области на западе Украины остались без электроснабжения, в регионе также наблюдаются перебои с водой, заявил глава Ровенской... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T10:16

2024-11-28T10:16

2024-11-28T10:16

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ровно

ровненская область

александр коваль

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Более 280 тысяч жителей Ровненской области на западе Украины остались без электроснабжения, в регионе также наблюдаются перебои с водой, заявил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль. Ранее в четверг на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке, Ровно, Виннице, Хмельницком и Ивано-Франковской области. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений. "В области без электроснабжения более 280 тысяч абонентов. Есть перебои с водой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Коваля. Как добавил Коваль, школы Ровно и части городов Ровенского района переведены на дистанционное обучение. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

https://ria.ru/20241128/lutsk-1986136909.html

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ровненская область

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в мире, украина, ровно, ровненская область, александр коваль, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вооруженные силы рф