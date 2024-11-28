Рейтинг@Mail.ru
На западе Украины более 280 тысяч жителей остались без света - РИА Новости, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986156958.html
На западе Украины более 280 тысяч жителей остались без света
На западе Украины более 280 тысяч жителей остались без света - РИА Новости, 28.11.2024
На западе Украины более 280 тысяч жителей остались без света
Более 280 тысяч жителей Ровненской области на западе Украины остались без электроснабжения, в регионе также наблюдаются перебои с водой, заявил глава Ровенской... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T10:16
2024-11-28T10:16
в мире
украина
ровно
ровненская область
александр коваль
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50002/73/500027368_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0cc4f91c9982875568006ec57b455050.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Более 280 тысяч жителей Ровненской области на западе Украины остались без электроснабжения, в регионе также наблюдаются перебои с водой, заявил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль. Ранее в четверг на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке, Ровно, Виннице, Хмельницком и Ивано-Франковской области. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений. "В области без электроснабжения более 280 тысяч абонентов. Есть перебои с водой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Коваля. Как добавил Коваль, школы Ровно и части городов Ровенского района переведены на дистанционное обучение. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
https://ria.ru/20241128/lutsk-1986136909.html
украина
ровно
ровненская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50002/73/500027368_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_85a3800ebedb6e07ee5bd41bae10a01e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ровно, ровненская область, александр коваль, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вооруженные силы рф
В мире, Украина, Ровно, Ровненская область, Александр Коваль, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Вооруженные силы РФ
На западе Украины более 280 тысяч жителей остались без света

В Ровненской области более 280 тысяч жителей остались без света

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Марина Лысцева
Перейти в медиабанк
Лампы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Более 280 тысяч жителей Ровненской области на западе Украины остались без электроснабжения, в регионе также наблюдаются перебои с водой, заявил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.
Ранее в четверг на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке, Ровно, Виннице, Хмельницком и Ивано-Франковской области. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений.
"В области без электроснабжения более 280 тысяч абонентов. Есть перебои с водой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Коваля.
Как добавил Коваль, школы Ровно и части городов Ровенского района переведены на дистанционное обучение.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Луцк - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
СМИ сообщили о взрыве в Луцке на западе Украины
Вчера, 07:36
 
В миреУкраинаРовноРовненская областьАлександр КовальМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала