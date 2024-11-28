ВС России нанесли удары по украинским военным и энергетическим объектам
Лебедев: ВС России нанесли удары по подстанции в Ивано-Франковской области
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер"
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 ноя — РИА Новости. Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, какие объекты на Украине оказались под ударом российской армии минувшей ночью и утром.
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"Ивано-Франковск, в область (нанесен удар. — Прим. ред.) по какой-то серьезной подстанции. Второй прилет в пригороде в направлении нефтебазы", — рассказал собеседник агентства.
Также сообщается о прилете в районе города Яворов Львовской области, где расположен полигон для тренировок украинских военных. Кроме того, по данным Лебедева, удар нанесен в направлении военной части в районе города Стрый.
В городе Хмельницкий прилет в стороне складов у автовокзала. Местные жители сообщали о передвижении военных грузовиков в этом районе.
В Житомирской области зафиксирован удар к западу от областного центра, возможно, речь идет о полигоне для тренировок боевиков "Правого сектора"*.
Пункт временной дислокации ВСУ поражен в городе Каневе Черкасской области в центральной части Украины.
В Николаевской области повреждено энергетическое оборудование в селе Трихаты. По информации Лебедева, это один из трех объектов, "который если погасить, то света не будет вовсе".
Воздушная тревога утром 28 ноября действовала на всей территории Украины.
Российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
* Экстремистская организация, признанная террористической и запрещенная в России.