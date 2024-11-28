https://ria.ru/20241128/ukraina-1986152808.html

ВС России нанесли удары по украинским военным и энергетическим объектам

ВС России нанесли удары по украинским военным и энергетическим объектам - РИА Новости, 28.11.2024

ВС России нанесли удары по украинским военным и энергетическим объектам

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, какие объекты на Украине оказались под ударом российской армии... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T09:59

2024-11-28T09:59

2024-11-28T11:40

специальная военная операция на украине

ивано-франковская область

в мире

сергей лебедев

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932045755_63:197:1633:1080_1920x0_80_0_0_ce88245fc7ce145889ee039e80b262f0.jpg

ДОНЕЦК, 28 ноя — РИА Новости. Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, какие объекты на Украине оказались под ударом российской армии минувшей ночью и утром."Ивано-Франковск, в область (нанесен удар. — Прим. ред.) по какой-то серьезной подстанции. Второй прилет в пригороде в направлении нефтебазы", — рассказал собеседник агентства.Также сообщается о прилете в районе города Яворов Львовской области, где расположен полигон для тренировок украинских военных. Кроме того, по данным Лебедева, удар нанесен в направлении военной части в районе города Стрый.В городе Хмельницкий прилет в стороне складов у автовокзала. Местные жители сообщали о передвижении военных грузовиков в этом районе.В Житомирской области зафиксирован удар к западу от областного центра, возможно, речь идет о полигоне для тренировок боевиков "Правого сектора"*.Пункт временной дислокации ВСУ поражен в городе Каневе Черкасской области в центральной части Украины.В Николаевской области повреждено энергетическое оборудование в селе Трихаты. По информации Лебедева, это один из трех объектов, "который если погасить, то света не будет вовсе".Воздушная тревога утром 28 ноября действовала на всей территории Украины.Местные СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке, Ровно, а также в районе Шостки Сумской области. Минэнерго Украины объявило об экстренных отключениях.Российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.* Экстремистская организация, признанная террористической и запрещенная в России.

https://ria.ru/20241103/lvov-1981727053.html

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html

https://ria.ru/20241128/plennyj-1986147190.html

ивано-франковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ивано-франковская область, в мире, сергей лебедев, вооруженные силы рф