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ВС России нанесли удары по украинским военным и энергетическим объектам - РИА Новости, 28.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:59 28.11.2024 (обновлено: 11:40 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986152808.html
ВС России нанесли удары по украинским военным и энергетическим объектам
ВС России нанесли удары по украинским военным и энергетическим объектам - РИА Новости, 28.11.2024
ВС России нанесли удары по украинским военным и энергетическим объектам
Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, какие объекты на Украине оказались под ударом российской армии... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T09:59
2024-11-28T11:40
специальная военная операция на украине
ивано-франковская область
в мире
сергей лебедев
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 28 ноя — РИА Новости. Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, какие объекты на Украине оказались под ударом российской армии минувшей ночью и утром."Ивано-Франковск, в область (нанесен удар. — Прим. ред.) по какой-то серьезной подстанции. Второй прилет в пригороде в направлении нефтебазы", — рассказал собеседник агентства.Также сообщается о прилете в районе города Яворов Львовской области, где расположен полигон для тренировок украинских военных. Кроме того, по данным Лебедева, удар нанесен в направлении военной части в районе города Стрый.В городе Хмельницкий прилет в стороне складов у автовокзала. Местные жители сообщали о передвижении военных грузовиков в этом районе.В Житомирской области зафиксирован удар к западу от областного центра, возможно, речь идет о полигоне для тренировок боевиков "Правого сектора"*.Пункт временной дислокации ВСУ поражен в городе Каневе Черкасской области в центральной части Украины.В Николаевской области повреждено энергетическое оборудование в селе Трихаты. По информации Лебедева, это один из трех объектов, "который если погасить, то света не будет вовсе".Воздушная тревога утром 28 ноября действовала на всей территории Украины.Местные СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке, Ровно, а также в районе Шостки Сумской области. Минэнерго Украины объявило об экстренных отключениях.Российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.* Экстремистская организация, признанная террористической и запрещенная в России.
https://ria.ru/20241103/lvov-1981727053.html
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html
https://ria.ru/20241128/plennyj-1986147190.html
ивано-франковская область
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ивано-франковская область, в мире, сергей лебедев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Ивано-Франковская область, В мире, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удары по украинским военным и энергетическим объектам

Лебедев: ВС России нанесли удары по подстанции в Ивано-Франковской области

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер"
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 ноя — РИА Новости. Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, какие объекты на Украине оказались под ударом российской армии минувшей ночью и утром.
«
"Ивано-Франковск, в область (нанесен удар. — Прим. ред.) по какой-то серьезной подстанции. Второй прилет в пригороде в направлении нефтебазы", — рассказал собеседник агентства.
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Глава штаба "Правого сектора"* пригрозил расправой мэру Львова
3 ноября, 20:28
Также сообщается о прилете в районе города Яворов Львовской области, где расположен полигон для тренировок украинских военных. Кроме того, по данным Лебедева, удар нанесен в направлении военной части в районе города Стрый.
В городе Хмельницкий прилет в стороне складов у автовокзала. Местные жители сообщали о передвижении военных грузовиков в этом районе.
В Житомирской области зафиксирован удар к западу от областного центра, возможно, речь идет о полигоне для тренировок боевиков "Правого сектора"*.
Пункт временной дислокации ВСУ поражен в городе Каневе Черкасской области в центральной части Украины.
В Николаевской области повреждено энергетическое оборудование в селе Трихаты. По информации Лебедева, это один из трех объектов, "который если погасить, то света не будет вовсе".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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Воздушная тревога утром 28 ноября действовала на всей территории Украины.
Местные СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке, Ровно, а также в районе Шостки Сумской области. Минэнерго Украины объявило об экстренных отключениях.
Российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
* Экстремистская организация, признанная террористической и запрещенная в России.
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Специальная военная операция на УкраинеИвано-Франковская областьВ миреСергей ЛебедевВооруженные силы РФ
 
 
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