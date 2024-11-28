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СМИ: в результате взрывов в городе Ровно частично пропало электричество - РИА Новости, 28.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:44 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986137050.html
СМИ: в результате взрывов в городе Ровно частично пропало электричество
СМИ: в результате взрывов в городе Ровно частично пропало электричество - РИА Новости, 28.11.2024
СМИ: в результате взрывов в городе Ровно частично пропало электричество
Взрывы прогремели в городе Ровно на западе Украины, местами пропало электроснабжение, сообщил украинский "24 Канал". РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T07:44
2024-11-28T07:44
специальная военная операция на украине
украина
ровно
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Ровно на западе Украины, местами пропало электроснабжение, сообщил украинский "24 Канал". Ранее в четверг утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. "В Ровно взрывы, кое-где пропал свет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "24 Канала". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986135017.html
украина
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украина, ровно, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Ровно, Вооруженные силы РФ
СМИ: в результате взрывов в городе Ровно частично пропало электричество

После взрывов в городе Ровно на западе Украины местами пропало электроснабжение

© ДСНС України у Харківській областіСотрудники экстренной службы Украины
Сотрудники экстренной службы Украины - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© ДСНС України у Харківській області
Сотрудники экстренной службы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Ровно на западе Украины, местами пропало электроснабжение, сообщил украинский "24 Канал".
Ранее в четверг утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
"В Ровно взрывы, кое-где пропал свет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "24 Канала".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРовноВооруженные силы РФ
 
 
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