https://ria.ru/20241128/ukraina-1986137050.html

СМИ: в результате взрывов в городе Ровно частично пропало электричество

СМИ: в результате взрывов в городе Ровно частично пропало электричество - РИА Новости, 28.11.2024

СМИ: в результате взрывов в городе Ровно частично пропало электричество

Взрывы прогремели в городе Ровно на западе Украины, местами пропало электроснабжение, сообщил украинский "24 Канал". РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T07:44

2024-11-28T07:44

2024-11-28T07:44

специальная военная операция на украине

украина

ровно

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Ровно на западе Украины, местами пропало электроснабжение, сообщил украинский "24 Канал". Ранее в четверг утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. "В Ровно взрывы, кое-где пропал свет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "24 Канала". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986135017.html

украина

ровно

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украина, ровно, вооруженные силы рф