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Силы ПВО сбили ночью 25 украинских беспилотников
Силы ПВО сбили ночью 25 украинских беспилотников - РИА Новости, 28.11.2024
Силы ПВО сбили ночью 25 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь уничтожили 25 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T07:14
2024-11-28T07:14
2024-11-28T07:15
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
краснодарский край
брянская область
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь уничтожили 25 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Отмечается, что 14 беспилотников уничтожены над территорией Краснодарского края, шесть - над Брянской областью, три - над Крымом, два - над Ростовской областью.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, краснодарский край, брянская область, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Краснодарский край, Брянская область, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО сбили ночью 25 украинских беспилотников
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