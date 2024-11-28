https://ria.ru/20241128/ukraina-1986136162.html

Силы ПВО сбили ночью 25 украинских беспилотников

Силы ПВО сбили ночью 25 украинских беспилотников - РИА Новости, 28.11.2024

Силы ПВО сбили ночью 25 украинских беспилотников

Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь уничтожили 25 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T07:14

2024-11-28T07:14

2024-11-28T07:15

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

краснодарский край

брянская область

ростовская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь уничтожили 25 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Отмечается, что 14 беспилотников уничтожены над территорией Краснодарского края, шесть - над Брянской областью, три - над Крымом, два - над Ростовской областью.

https://ria.ru/20241127/bpla-1985971678.html

россия

краснодарский край

брянская область

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, безопасность, краснодарский край, брянская область, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)