https://ria.ru/20241128/ukraina-1986133707.html

"Кошмар": в ВСУ внезапно запросили переговоры с Россией

"Кошмар": в ВСУ внезапно запросили переговоры с Россией - РИА Новости, 28.11.2024

"Кошмар": в ВСУ внезапно запросили переговоры с Россией

Украинские военные понимают, что конфликт с Россией зашел в тупик и выйти из него можно лишь путем переговоров, такое мнение высказал заместитель главреда... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T06:31

2024-11-28T06:31

2024-11-28T13:07

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

красноармейск

bild

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Украинские военные понимают, что конфликт с Россией зашел в тупик и выйти из него можно лишь путем переговоров, такое мнение высказал заместитель главреда немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер после поездки в Донбасс."По моему личному мнению, война зашла в тупик. В последние три-четыре месяца мы были вынуждены отступать. Россияне наращивают темпы, у них есть ресурсы для продолжения конфликта. У них есть люди, и они превосходят нас числом. Мы должны закончить эту войну. Мы должны вести переговоры, но мы не хотим отдавать свою территорию", — приводит журналист слова украинского бойца, воюющего на Красноармейском направлении.Ронцхаймер оценил обстановку для ВСУ на передовой словом "кошмар", отметив быстрое продвижение ВС России. По его наблюдению, украинские военные чувствуют себя брошенными — как Западом, так и собственным правительством. Ситуация для них становится все более мрачной и сложной, считает журналист.Также украинские военные признались Ронцхаймеру, что сильно уступают российской армии в количестве вооружений, боеприпасов и численности личного состава.Ранее телеканал CNN сообщил об острой проблеме дезертирства в украинской армии. Отмечается, что ситуация особенно катастрофическая среди подразделений в районе Красноармейска и на других точках восточного фронта.

https://ria.ru/20241128/vsu-1986129140.html

https://ria.ru/20241122/vsu-1985219834.html

россия

донбасс

красноармейск

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россия, донбасс, красноармейск, bild, вооруженные силы украины, в мире