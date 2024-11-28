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"Кошмар": в ВСУ внезапно запросили переговоры с Россией - РИА Новости, 28.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:31 28.11.2024 (обновлено: 13:07 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986133707.html
"Кошмар": в ВСУ внезапно запросили переговоры с Россией
"Кошмар": в ВСУ внезапно запросили переговоры с Россией - РИА Новости, 28.11.2024
"Кошмар": в ВСУ внезапно запросили переговоры с Россией
Украинские военные понимают, что конфликт с Россией зашел в тупик и выйти из него можно лишь путем переговоров, такое мнение высказал заместитель главреда... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T06:31
2024-11-28T13:07
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
красноармейск
bild
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Украинские военные понимают, что конфликт с Россией зашел в тупик и выйти из него можно лишь путем переговоров, такое мнение высказал заместитель главреда немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер после поездки в Донбасс."По моему личному мнению, война зашла в тупик. В последние три-четыре месяца мы были вынуждены отступать. Россияне наращивают темпы, у них есть ресурсы для продолжения конфликта. У них есть люди, и они превосходят нас числом. Мы должны закончить эту войну. Мы должны вести переговоры, но мы не хотим отдавать свою территорию", — приводит журналист слова украинского бойца, воюющего на Красноармейском направлении.Ронцхаймер оценил обстановку для ВСУ на передовой словом "кошмар", отметив быстрое продвижение ВС России. По его наблюдению, украинские военные чувствуют себя брошенными — как Западом, так и собственным правительством. Ситуация для них становится все более мрачной и сложной, считает журналист.Также украинские военные признались Ронцхаймеру, что сильно уступают российской армии в количестве вооружений, боеприпасов и численности личного состава.Ранее телеканал CNN сообщил об острой проблеме дезертирства в украинской армии. Отмечается, что ситуация особенно катастрофическая среди подразделений в районе Красноармейска и на других точках восточного фронта.
https://ria.ru/20241128/vsu-1986129140.html
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россия
донбасс
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россия, донбасс, красноармейск, bild, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Красноармейск, Bild, Вооруженные силы Украины, В мире
"Кошмар": в ВСУ внезапно запросили переговоры с Россией

Bild: попавшие в тяжелую ситуацию солдаты ВСУ хотят переговоров с Россией

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Украинские военные понимают, что конфликт с Россией зашел в тупик и выйти из него можно лишь путем переговоров, такое мнение высказал заместитель главреда немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер после поездки в Донбасс.

"По моему личному мнению, война зашла в тупик. В последние три-четыре месяца мы были вынуждены отступать. Россияне наращивают темпы, у них есть ресурсы для продолжения конфликта. У них есть люди, и они превосходят нас числом. Мы должны закончить эту войну. Мы должны вести переговоры, но мы не хотим отдавать свою территорию", — приводит журналист слова украинского бойца, воюющего на Красноармейском направлении.
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Ронцхаймер оценил обстановку для ВСУ на передовой словом "кошмар", отметив быстрое продвижение ВС России. По его наблюдению, украинские военные чувствуют себя брошенными — как Западом, так и собственным правительством. Ситуация для них становится все более мрачной и сложной, считает журналист.

Также украинские военные признались Ронцхаймеру, что сильно уступают российской армии в количестве вооружений, боеприпасов и численности личного состава.

Ранее телеканал CNN сообщил об острой проблеме дезертирства в украинской армии. Отмечается, что ситуация особенно катастрофическая среди подразделений в районе Красноармейска и на других точках восточного фронта.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассКрасноармейскBildВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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