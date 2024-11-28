https://ria.ru/20241128/ukraina-1986133291.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.11.2024

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T06:23

2024-11-28T06:23

2024-11-28T06:36

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога объявлена с 06.18 мск.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986124605.html

украина

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украина, вооруженные силы рф