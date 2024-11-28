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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.11.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T06:23
2024-11-28T06:23
2024-11-28T06:36
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога объявлена с 06.18 мск.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины в четверг объявили воздушную тревогу