https://ria.ru/20241128/ukraina-1986131408.html
Пленный заявил, что ВСУ не эвакуирует и не хоронит убитых в Курской области
Пленный заявил, что ВСУ не эвакуирует и не хоронит убитых в Курской области - РИА Новости, 28.11.2024
Пленный заявил, что ВСУ не эвакуирует и не хоронит убитых в Курской области
Украинское армейское командование не эвакуирует и не хоронит тела погибших в Курской области украинских военнослужащих, заявил РИА Новости взятый в плен ВС РФ... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T05:38
2024-11-28T05:38
2024-11-28T05:38
специальная военная операция на украине
курская область
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владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСК, 28 ноя - РИА Новости. Украинское армейское командование не эвакуирует и не хоронит тела погибших в Курской области украинских военнослужащих, заявил РИА Новости взятый в плен ВС РФ замкомандира взвода 25-го штурмового батальона 47-й отдельной мехбригады ВСУ Василий Машико. "Наших (погибших в Курской области) даже не забирали. Ну запах (от них) уже такой шел, что или закопать, или забрать, потому что всё. Я не могу это понять. Я бы забирал. Я б командир был, я бы забирал всех", - рассказал пленный об отношении командования ВСУ к телам своих погибших. Машико был взят в плен ВС РФ на территории Курской области в ноябре 2024 года. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 34 тысяч солдат. По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241127/plennyj-1985970774.html
https://ria.ru/20241126/neytralizatsiya-1985879138.html
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курская область, россия, донбасс, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Пленный заявил, что ВСУ не эвакуирует и не хоронит убитых в Курской области
Киев не эвакуирует и не хоронит ликвидированных в Курской области боевиков ВСУ