https://ria.ru/20241128/ukraina-1986130342.html
ВСУ не оказывают особого сопротивления под Курахово, сообщил боец
ВСУ не оказывают особого сопротивления под Курахово, сообщил боец - РИА Новости, 28.11.2024
ВСУ не оказывают особого сопротивления под Курахово, сообщил боец
Украинские войска не оказывают особого сопротивления на кураховском направлении, "идейных" становится все меньше и меньше, заявил российский военнослужащий... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T05:08
2024-11-28T05:08
2024-11-28T05:08
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
донецк
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Украинские войска не оказывают особого сопротивления на кураховском направлении, "идейных" становится все меньше и меньше, заявил российский военнослужащий штурмового отряда с позывным "Аю". По данным ведомства, штурмовые подразделения "Южной" группировки войск сорвали ротацию украинских боевиков на кураховском направлении. "Когда штурмуешь, особого сопротивления нет. Не скажу, что всегда, потому что бывает и такое, что… на пятерых наших один опытный, которые воюют очень давно, идейные, можно сказать. Их, к большому счастью, все меньше и меньше", - сказал военнослужащий с позывным "Аю". Видео с ним публикует Минобороны РФ. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный примерно в 40 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241127/vsu-1985923778.html
https://ria.ru/20241120/spetsoperatsiya-1984733209.html
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курахово, донецкая народная республика, донецк, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Донецк, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ не оказывают особого сопротивления под Курахово, сообщил боец
ВСУ не оказывают особого сопротивления на Кураховском направлении