https://ria.ru/20241128/ukraina-1986130342.html

ВСУ не оказывают особого сопротивления под Курахово, сообщил боец

ВСУ не оказывают особого сопротивления под Курахово, сообщил боец - РИА Новости, 28.11.2024

ВСУ не оказывают особого сопротивления под Курахово, сообщил боец

Украинские войска не оказывают особого сопротивления на кураховском направлении, "идейных" становится все меньше и меньше, заявил российский военнослужащий... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T05:08

2024-11-28T05:08

2024-11-28T05:08

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

донецк

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Украинские войска не оказывают особого сопротивления на кураховском направлении, "идейных" становится все меньше и меньше, заявил российский военнослужащий штурмового отряда с позывным "Аю". По данным ведомства, штурмовые подразделения "Южной" группировки войск сорвали ротацию украинских боевиков на кураховском направлении. "Когда штурмуешь, особого сопротивления нет. Не скажу, что всегда, потому что бывает и такое, что… на пятерых наших один опытный, которые воюют очень давно, идейные, можно сказать. Их, к большому счастью, все меньше и меньше", - сказал военнослужащий с позывным "Аю". Видео с ним публикует Минобороны РФ. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный примерно в 40 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241127/vsu-1985923778.html

https://ria.ru/20241120/spetsoperatsiya-1984733209.html

курахово

донецкая народная республика

донецк

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курахово, донецкая народная республика, донецк, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины