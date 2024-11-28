https://ria.ru/20241128/ukraina-1986124605.html

Американский наемник сбежал с Украины после месяца боев

Американский наемник сбежал с Украины после месяца боев - РИА Новости, 28.11.2024

Американский наемник сбежал с Украины после месяца боев

Американский наемник Джейкоб Хендерсон отправился воевать за Украину как на "восточноевропейские каникулы", но, столкнувшись с реалиями боевых действий, спустя... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T02:42

2024-11-28T02:42

2024-11-28T02:51

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НЬЮ-ЙОРК, 28 ноя – РИА Новости. Американский наемник Джейкоб Хендерсон отправился воевать за Украину как на "восточноевропейские каникулы", но, столкнувшись с реалиями боевых действий, спустя месяц сбежал, выяснило РИА Новости, проанализировав соцсети "солдата удачи". Хендерсон — молодой отец из штата Огайо, некогда работавший на родине автомехаником. В мае он начал подыскивать билеты в Польшу, описав грядущую поездку как "восточноевропейские каникулы". Своими планами он активно делился в Facebook*(деятельность Meta* запрещена в России как экстремистская). В июне Хендерсон забронировал билет на рейс до Кракова, а в начале августа улетел. Проведя несколько дней в Польше, Хендерсон, по всей видимости, отправился в тренировочный лагерь для иностранных боевиков во Львове. Американец при этом не скрывал, что отправился на Украину в качестве наемника в том числе из-за денег, но все же высказал недовольство жалованием. "Боевая выплата неплохая. Базовый оклад довольно низкий, но стоимость жизни здесь действительно дешевая. Во время службы в армии можно прожить примерно на 250 (долларов) в месяц", — написал он в ответ на вопросы своего друга в той же соцсети. В начале октября, спустя почти два месяца подготовки, Хендерсона отправили на передовую. "Отправился на восток", — написал он в Facebook* 2 октября, поделившись селфи и фотографией своей винтовки М4.Восьмого октября он поделился еще одной фотографией, на которой с улыбкой позирует с оружием, а уже через четыре дня опубликовал некролог об убитом американце-наемнике Николасе Александре Киззаре."Ранее на этой неделе ты отдал свою жизнь, чтобы другие могли жить. В свои 23 года ты покинул этот мир слишком рано, но я могу, по крайней мере, сказать, что в течение этого времени я имел честь называть тебя своим братом", — написал он в своем посте, поделившись фотографиями ликвидированного американца. В следующем посте от 16 октября Хендерсон рассказал, что получил незначительную травму, указав, что "избавился от осколков гранаты в лице".Примерно месяц спустя Хендерсон опубликовал пост, в котором сообщил о смерти еще одного наемника, и обмолвился, что сам уже вернулся на родину, в США. "У меня не было возможности поделиться этим или сделать репост с другой страницы. Возвращение на родину было, мягко говоря, непростым. Но это для тебя, "Вегас" (позывной наемника — Прим. ред.), наш павший брат", — написал он 14 ноября. Также Хендерсон признался, что у него возникли проблемы с адаптацией к жизни на родине."От вышибания дверей на линии соприкосновения на Украине до карпула в Огайо. Они действительно нас не учат, как возвращаться домой. Должен сказать спасибо моим друзьям и семье, которые на самом деле были здесь и помогали мне научиться этому", — написал он в своем посте от 19 ноября, поделившись двумя фотографиями, на одной из которых он в военной форме (видимо, на Украине), а на другой — за рулем автомобиля.Директор ФСБ России Александр Бортников ранее сообщил, что численность сформированного Западом "Интернационального легиона территориальной обороны Украины" достигла 18 тысяч человек из более чем 85 стран, включая государства постсоветского пространства. Среди иностранных наемников больше всего выходцев из Польши, Франции и Грузии.Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20241127/naemniki-1985961046.html

https://ria.ru/20241127/naemnik-1985910734.html

https://ria.ru/20241125/ukraina-1985513986.html

https://ria.ru/20241125/naemniki-1985509838.html

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украина, россия, огайо, мария захарова, сергей лавров, facebook, нато