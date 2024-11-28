https://ria.ru/20241128/uchenye-1986189671.html

Запад контролирует работу ученых, России нужен свой подход, заявил Кобяков

Запад контролирует работу ученых, России нужен свой подход, заявил Кобяков - РИА Новости, 28.11.2024

Запад контролирует работу ученых, России нужен свой подход, заявил Кобяков

Западная система оценки работы ученых контролируется тамошними спецслужбами, России и другим странам БРИКС нужен свой подход в этой области, заявил советник... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T12:45

2024-11-28T12:45

2024-11-28T12:45

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СИРИУС, 28 ноя - РИА Новости. Западная система оценки работы ученых контролируется тамошними спецслужбами, России и другим странам БРИКС нужен свой подход в этой области, заявил советник президента РФ, руководитель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников Антон Кобяков. "Необходимо отходить от так называемого индекса Хирша и переориентироваться на альтернативный (показатель)", - сказал Кобяков на брифинге в рамках IV Конгресса молодых ученых. Индекс Хирша - придуманный в США сложный наукометрический показатель значимости научных исследований, основанный на оценке цитирования, напомнил Кобяков. Этот индекс стал критерием для мирового научного сообщества и по сути носит искусственный характер, отметил он. "Вместо того, чтобы делать научные открытия, ученые стремятся быть лидерами по цитируемости - опубликовали тебя много раз, значит, ты правильный ученый", - пояснил Кобяков. "Сегодня индекс Хирша имеет принципиальное значение, когда, например, нужно выделить грант, сделать кадровые перестановки... А кто этим управляет? Не зависимая ли это система? Мы себе представляем, что ответ вполне очевиден - это управляемая система западных спецслужб", - подчеркнул Кобяков. "Необходимо продолжать разрабатывать свои критерии научной цитируемости и базы данных. Формат БРИКС отлично подходит для этого. Пусть будет больше альтернативных вариантов", - отметил он. Конгресс молодых ученых проходит 27-29 ноября на федеральной территории Сириус. РИА Новости - официальное фотохост-агентство и информационный партнер Конгресса молодых ученых.

https://ria.ru/20241128/premiya-1986175839.html

https://ria.ru/20241121/kovalchuk-1984997342.html

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россия, сша, антон кобяков, брикс