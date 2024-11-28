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Запад контролирует работу ученых, России нужен свой подход, заявил Кобяков - РИА Новости, 28.11.2024
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Наука
 
12:45 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/uchenye-1986189671.html
Запад контролирует работу ученых, России нужен свой подход, заявил Кобяков
Запад контролирует работу ученых, России нужен свой подход, заявил Кобяков - РИА Новости, 28.11.2024
Запад контролирует работу ученых, России нужен свой подход, заявил Кобяков
Западная система оценки работы ученых контролируется тамошними спецслужбами, России и другим странам БРИКС нужен свой подход в этой области, заявил советник... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T12:45
2024-11-28T12:45
россия
сша
антон кобяков
брикс
наука
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СИРИУС, 28 ноя - РИА Новости. Западная система оценки работы ученых контролируется тамошними спецслужбами, России и другим странам БРИКС нужен свой подход в этой области, заявил советник президента РФ, руководитель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников Антон Кобяков. "Необходимо отходить от так называемого индекса Хирша и переориентироваться на альтернативный (показатель)", - сказал Кобяков на брифинге в рамках IV Конгресса молодых ученых. Индекс Хирша - придуманный в США сложный наукометрический показатель значимости научных исследований, основанный на оценке цитирования, напомнил Кобяков. Этот индекс стал критерием для мирового научного сообщества и по сути носит искусственный характер, отметил он. "Вместо того, чтобы делать научные открытия, ученые стремятся быть лидерами по цитируемости - опубликовали тебя много раз, значит, ты правильный ученый", - пояснил Кобяков. "Сегодня индекс Хирша имеет принципиальное значение, когда, например, нужно выделить грант, сделать кадровые перестановки... А кто этим управляет? Не зависимая ли это система? Мы себе представляем, что ответ вполне очевиден - это управляемая система западных спецслужб", - подчеркнул Кобяков. "Необходимо продолжать разрабатывать свои критерии научной цитируемости и базы данных. Формат БРИКС отлично подходит для этого. Пусть будет больше альтернативных вариантов", - отметил он. Конгресс молодых ученых проходит 27-29 ноября на федеральной территории Сириус. РИА Новости - официальное фотохост-агентство и информационный партнер Конгресса молодых ученых.
https://ria.ru/20241128/premiya-1986175839.html
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россия, сша, антон кобяков, брикс
Россия, США, Антон Кобяков, БРИКС, Наука
Запад контролирует работу ученых, России нужен свой подход, заявил Кобяков

Советник президента Кобяков: России нужен свой подход в оценке работы ученых

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСоветник Президента РФ Антон Кобяков
Советник Президента РФ Антон Кобяков - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Советник Президента РФ Антон Кобяков. Архивное фото
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СИРИУС, 28 ноя - РИА Новости. Западная система оценки работы ученых контролируется тамошними спецслужбами, России и другим странам БРИКС нужен свой подход в этой области, заявил советник президента РФ, руководитель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников Антон Кобяков.
"Необходимо отходить от так называемого индекса Хирша и переориентироваться на альтернативный (показатель)", - сказал Кобяков на брифинге в рамках IV Конгресса молодых ученых.
Советник президента РФ, заместитель председателя Организационного комитета — ответственный секретарь Антон Кобяков во время итоговой пресс-конференции на ПМЭФ-2017 - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Кобяков заявил о необходимости создания альтернативы Нобелевской премии
Вчера, 11:41
Индекс Хирша - придуманный в США сложный наукометрический показатель значимости научных исследований, основанный на оценке цитирования, напомнил Кобяков. Этот индекс стал критерием для мирового научного сообщества и по сути носит искусственный характер, отметил он.
"Вместо того, чтобы делать научные открытия, ученые стремятся быть лидерами по цитируемости - опубликовали тебя много раз, значит, ты правильный ученый", - пояснил Кобяков.
"Сегодня индекс Хирша имеет принципиальное значение, когда, например, нужно выделить грант, сделать кадровые перестановки... А кто этим управляет? Не зависимая ли это система? Мы себе представляем, что ответ вполне очевиден - это управляемая система западных спецслужб", - подчеркнул Кобяков.
Михаил Ковальчук - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Ковальчук: Россия возродила научную базу, пока Запад жил в иллюзиях
21 ноября, 13:57
"Необходимо продолжать разрабатывать свои критерии научной цитируемости и базы данных. Формат БРИКС отлично подходит для этого. Пусть будет больше альтернативных вариантов", - отметил он.
Конгресс молодых ученых проходит 27-29 ноября на федеральной территории Сириус. РИА Новости - официальное фотохост-агентство и информационный партнер Конгресса молодых ученых.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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13 июня, 18:37
 
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