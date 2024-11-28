https://ria.ru/20241128/turizm-1986275346.html

Газизов призвал продвигать в России халяль-туризм

Газизов призвал продвигать в России халяль-туризм - РИА Новости, 28.11.2024

Газизов призвал продвигать в России халяль-туризм

Популяризация халяль-туризма в России среди стран Юго-Восточной Азии, в том числе государств, входящих в АСЕАН, может помочь увеличить туристический поток из... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T16:58

2024-11-28T16:58

2024-11-28T16:58

религия

россия

малайзия

индонезия

хабиб нурмагомедов

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КУАЛА-ЛУМПУР, 28 ноя - РИА Новости. Популяризация халяль-туризма в России среди стран Юго-Восточной Азии, в том числе государств, входящих в АСЕАН, может помочь увеличить туристический поток из этих стран на 30%, заявил РИА Новости глава Международного центра стандартизации и сертификации "Халяль" при Духовном управлении мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Айдар Газизов. По его словам, в настоящее время турпоток в РФ из стран региона не доходит даже до 50 тысяч человек в год. "Продвижение и популяризация опций халяль-туризма с равным участием коллег по отрасли, по нашим оценкам, может увеличить данную цифру минимум на 30%", - сказал Газизов на полях международного бизнес-форума "Мир возможностей: Россия-АСЕАН". "Привлечение иностранных туристов - процесс комплексный. Необходимо наладить прямое авиасообщение, найти альтернативные методы проведения безналичных платежей, возможно, дополнительно облегчить визовые ограничения для наших партнеров из Юго-Восточной Азии", - подчеркнул Газизов. Он выразил надежду, что привлечь получится, в первую очередь, туристов из Индонезии и Малайзии. "В данных странах суммарно проживают более 250 миллионов мусульман, Республика Индонезия и вовсе занимает первое место в мире по количеству граждан, исповедующих ислам. Учитывая тесные связи со странами по линии Духовного управления мусульман РФ, недавно выстроенную коммуникацию по сертификации "Халяль" (МЦСиС "Халяль" признан как иностранный орган по сертификации "Халяль" в Малайзии с октября 2023 года и ведет деятельность по получению аналогичного признания в Индонезии), имеем все необходимые ресурсы для активного роста потока халяль-туризма именно из данных государств АСЕАН", - пояснил Газизов. Он добавил, что лучшими условиями для туристов-мусульман в России обладают такие города как Москва, Санкт-Петербург и Казань. "Именно в данных городах находится наибольшее количество средств размещения и точек общественного питания, сертифицированных "Халяль". Серьезный потенциал имеют Республики Северного Кавказа, благодаря невероятной популярности нашего прославленного спортсмена Хабиба Нурмагомедова, пальму первенства здесь имеет все шансы забрать Дагестан, уже адаптировавшийся к резкому росту внутреннего турпотока", - заключил Газизов. Первый международный бизнес-форум "Мир возможностей: Россия-АСЕАН" прошел в столице Малайзии Куала-Лумпуре 26–27 ноября.

https://ria.ru/20241121/sertifikatsiya-1984960125.html

https://ria.ru/20241127/rossiya-asean-1986077523.html

https://ria.ru/20241125/asean-1985584375.html

россия

малайзия

индонезия

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россия, малайзия, индонезия, хабиб нурмагомедов