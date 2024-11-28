https://ria.ru/20241128/tsentrobank-1986277123.html

Решение по ключевой ставке должен принимать Центробанк, заявил Путин

Решение по ключевой ставке должен принимать Центробанк, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024

Решение по ключевой ставке должен принимать Центробанк, заявил Путин

Инструменты по сдерживанию инфляции могут быть разными, но решение по ключевой ставке должен принимать Банк России, заявил журналистам президент РФ Владимир... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T17:08

2024-11-28T17:08

2024-11-28T17:08

экономика

ипотека

россия

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

центральный банк рф (цб рф)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Инструменты по сдерживанию инфляции могут быть разными, но решение по ключевой ставке должен принимать Банк России, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин. "Некоторые специалисты считают, что при инфляции 8,5% и иметь ключевую ставку 21% слишком много, это завышенная ставка. Но если вы говорите о том, что цены подрастают, значит все-таки нам необходимо подумать, завышена эта ставка или нет", - сказал глава государства. "Есть инструменты, которые позволяют бороться с инфляцией, не поднимая ключевую ставку. Да, они есть. Это различные инструменты Центрального Банка по регулированию банковской сферы, связанные с обязательными ресурсами, которые банки должны иметь у себя, прежде чем кредиты дают. Связано это с решениями... и правительства по повышению кредитования населения по ипотеке, по кредитам социального характера. Там много других инструментов. Но именно специалисты Центрального Банка в соответствии с действующим законом Российской Федерации должны принимать окончательные решения", - подчеркнул Путин. Текущий прогноз ЦБ по инфляции в России на 2024 год составляет 8-8,5%. А последняя оценка по годовой инфляции в стране была обнародована Минэкономразвития - 8,78% в годовом выражении на 25 ноября. Ключевая ставка Банка России почти год - до середины июля 2023 года - составляла 7,5%, затем регулятор начал ее повышать. Последнее повышение было в октябре текущего года, когда ЦБ на фоне ускорившейся инфляции, увеличения инфляционных ожиданий и быстрых темпов кредитования поднял ставку сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых. Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.

https://ria.ru/20241025/inflyatsiya-1980060426.html

https://ria.ru/20241119/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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экономика, ипотека, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)