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В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:03 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/trevoga-1986315893.html
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.11.2024
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в четверг в семи регионах Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T19:03
2024-11-28T19:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
днепропетровская область
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в четверг в семи регионах Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в Днепропетровской области была объявлена в 18.00 мск. В 18.27 тревога прозвучала в Николаевской области. В период с 18.32 по 18.42 тревогу объявили в Кировоградской и Харьковской областях. На Волынскую область тревога распространилась в 18.50. Ранее тревога была объявлена в Житомирской и Ровненской областях, там она продолжает звучать более двух часов. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241128/naemnik-1986301278.html
https://ria.ru/20241128/ugroza-1986300109.html
украина
херсонская область
днепропетровская область
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в мире, украина, херсонская область , днепропетровская область, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Херсонская область , Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Россия
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской, Харьковской и еще пяти областях объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Leo CorreaУлица в Харькове
Улица в Харькове - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
Улица в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в четверг в семи регионах Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, тревога в Днепропетровской области была объявлена в 18.00 мск. В 18.27 тревога прозвучала в Николаевской области. В период с 18.32 по 18.42 тревогу объявили в Кировоградской и Харьковской областях. На Волынскую область тревога распространилась в 18.50.
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Ранее тревога была объявлена в Житомирской и Ровненской областях, там она продолжает звучать более двух часов.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХерсонская областьДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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