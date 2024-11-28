https://ria.ru/20241128/trevoga-1986315893.html

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.11.2024

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в четверг в семи регионах Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T19:03

2024-11-28T19:03

2024-11-28T19:03

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в четверг в семи регионах Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в Днепропетровской области была объявлена в 18.00 мск. В 18.27 тревога прозвучала в Николаевской области. В период с 18.32 по 18.42 тревогу объявили в Кировоградской и Харьковской областях. На Волынскую область тревога распространилась в 18.50. Ранее тревога была объявлена в Житомирской и Ровненской областях, там она продолжает звучать более двух часов. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241128/naemnik-1986301278.html

https://ria.ru/20241128/ugroza-1986300109.html

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