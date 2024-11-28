СК России возбудил уголовное дело после инцидента с ребенком в Карелии
В Карелии возбудили дело после травмы головы ребенка во время занятий в бассейне
© Фото : СУ СК России по Республике Карелия/ВКонтактеРабота СК РФ на месте происшествия, где ребенок получил тяжелую травму головы во время занятия в бассейне в Карелии. 28 ноября 2024
Работа СК РФ на месте происшествия, где ребенок получил тяжелую травму головы во время занятия в бассейне в Карелии. 28 ноября 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Карелии, где ребенок получил тяжелую травму головы во время занятия в бассейне, сообщает республиканское СУ СК России по региону.
Ребенок занимался на тренажере в бассейне, когда струна с разделительной дорожки ударила ему в голову. Фиксирующий крюк (карабин) разорвался и, проломив череп, вошел в мозг, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. В Сортавалу сразу же выехали врач-нейрохирург Дмитрий Тарасов и врач анестезиолог-реаниматолог Татьяна Клевина из Республиканской больницы имени В.А Баранова. По словам Охлопкова, врачи самостоятельно выполнили филигранную операцию, изъяли инородное тело. После стабилизации мальчика перевели в Республиканскую больницу имени В.А. Баранова. В настоящее время ребенок дышит сам.
"Предварительно установлено, что 27.11.2024 ребенок 2011 года рождения получил тяжелую травму головы металлическим карабином тормозного пояса для плавания во время группового занятия с тренером в бассейне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность детей на тренировке.
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