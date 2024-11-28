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СК России возбудил уголовное дело после инцидента с ребенком в Карелии - РИА Новости, 28.11.2024
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18:03 28.11.2024 (обновлено: 18:12 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/travma-1986297474.html
СК России возбудил уголовное дело после инцидента с ребенком в Карелии
СК России возбудил уголовное дело после инцидента с ребенком в Карелии - РИА Новости, 28.11.2024
СК России возбудил уголовное дело после инцидента с ребенком в Карелии
Уголовное дело возбуждено в Карелии, где ребенок получил тяжелую травму головы во время занятия в бассейне, сообщает республиканское СУ СК России по региону. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T18:03
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Карелии, где ребенок получил тяжелую травму головы во время занятия в бассейне, сообщает республиканское СУ СК России по региону. Ребенок занимался на тренажере в бассейне, когда струна с разделительной дорожки ударила ему в голову. Фиксирующий крюк (карабин) разорвался и, проломив череп, вошел в мозг, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. В Сортавалу сразу же выехали врач-нейрохирург Дмитрий Тарасов и врач анестезиолог-реаниматолог Татьяна Клевина из Республиканской больницы имени В.А Баранова. По словам Охлопкова, врачи самостоятельно выполнили филигранную операцию, изъяли инородное тело. После стабилизации мальчика перевели в Республиканскую больницу имени В.А. Баранова. В настоящее время ребенок дышит сам. "Предварительно установлено, что 27.11.2024 ребенок 2011 года рождения получил тяжелую травму головы металлическим карабином тормозного пояса для плавания во время группового занятия с тренером в бассейне", - говорится в сообщении. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей". В настоящее время следователями СК устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность детей на тренировке.
https://ria.ru/20241128/detsad-1986150159.html
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происшествия, россия, сортавала, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Сортавала, Следственный комитет России (СК РФ)
СК России возбудил уголовное дело после инцидента с ребенком в Карелии

В Карелии возбудили дело после травмы головы ребенка во время занятий в бассейне

© Фото : СУ СК России по Республике Карелия/ВКонтактеРабота СК РФ на месте происшествия, где ребенок получил тяжелую травму головы во время занятия в бассейне в Карелии. 28 ноября 2024
Работа СК РФ на месте происшествия, где ребенок получил тяжелую травму головы во время занятия в бассейне в Карелии. 28 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фото : СУ СК России по Республике Карелия/ВКонтакте
Работа СК РФ на месте происшествия, где ребенок получил тяжелую травму головы во время занятия в бассейне в Карелии. 28 ноября 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Карелии, где ребенок получил тяжелую травму головы во время занятия в бассейне, сообщает республиканское СУ СК России по региону.
Ребенок занимался на тренажере в бассейне, когда струна с разделительной дорожки ударила ему в голову. Фиксирующий крюк (карабин) разорвался и, проломив череп, вошел в мозг, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. В Сортавалу сразу же выехали врач-нейрохирург Дмитрий Тарасов и врач анестезиолог-реаниматолог Татьяна Клевина из Республиканской больницы имени В.А Баранова. По словам Охлопкова, врачи самостоятельно выполнили филигранную операцию, изъяли инородное тело. После стабилизации мальчика перевели в Республиканскую больницу имени В.А. Баранова. В настоящее время ребенок дышит сам.
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"Предварительно установлено, что 27.11.2024 ребенок 2011 года рождения получил тяжелую травму головы металлическим карабином тормозного пояса для плавания во время группового занятия с тренером в бассейне", - говорится в сообщении.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей". В настоящее время следователями СК устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность детей на тренировке.
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