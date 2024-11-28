https://ria.ru/20241128/tramp-1986212344.html

Экс-депутат Рады оценил опыт нового спецпредставителя Трампа

Экс-депутат Рады оценил опыт нового спецпредставителя Трампа - РИА Новости, 28.11.2024

Экс-депутат Рады оценил опыт нового спецпредставителя Трампа

Новый специальный представитель президента США по конфликту на Украине Кит Келлог участвовал в создании временной администрации в Ираке, этот опыт может... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T14:09

2024-11-28T14:09

2024-11-28T14:09

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Новый специальный представитель президента США по конфликту на Украине Кит Келлог участвовал в создании временной администрации в Ираке, этот опыт может пригодиться Соединённым Штатам на Украине, а вот посадить за стол переговоров Киев и Москву ему будет сложно, считает экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник. Ранее победивший на выборах президента США Дональд Трамп подтвердил, что должность специального представителя по конфликту на Украине займёт бывший советник по нацбезопасности в его первой администрации Келлог. "Что может быть положительным: он имеет опыт и был причастен к руководству временной администрацией в Ираке. Когда США эту страну оккупировали, то создали такую временную администрацию. Не исключено, что на Украине до перезагрузки, я имею в виду выборы... временная администрация может быть. Вот тут его опыт может быть полезным", - сказал РИА Новости Олейник. Вместе с тем он сомневается в возможности успеха Келлога в урегулировании конфликта на Украине. По его оценке, Трамп и Келлог не учитывают, что Владимир Зеленский не пойдёт на переговоры и мир, потому что тогда ему придётся проводить президентские выборы, которые он проиграет. Кроме того, Зеленский крепко связан с Демократической партией США, которая заинтересована в провале мирных инициатив Трампа. "Его (Келлога - ред.) взгляды на урегулирование конфликта на Украине армейские: ать-два и всё. Предложение (США - ред.) следующее: мы сделаем Украине предложение прекратить огонь и вступить в переговоры, но они не слышат Украину, которая уже давно играет с (американскими - ред.) демократами, потому что для Зеленского прекращение войны смерти подобно. Единственная форма безопасности для Зеленского – это власть. Например, тот же (Михаил - ред.) Саакашвили потерял власть – сидит в тюрьме", - напомнил Олейник. Кроме того, предложения Келлога не учитывают интересы России. "Вероятно, он не читал цели и задачи, которые поставила Россия. Они же далеко выходят за рамки Украины. Первое – это глобальная безопасность: надо поговорить о том, как дальше будем жить, а Украина является частью этой глобальной безопасности, никакого НАТО. Он же говорит о том, что временно мы рассматриваем вариант того, что Украина не будет членом НАТО на протяжении 20 лет и так далее. Это противоречит целям. Ему надо почитать всё-таки эти материалы", - отметил Олейник. В результате, по его прогнозу, после провала инициатив Келлога Трамп "повесит" украинскую проблему на Евросоюз. "Скорее всего, он скажет европейцам: занимайтесь, это ваша проблема. У Трампа есть, чем заниматься. Главное - Китай, Ближний Восток. Он бизнесмен всё-таки, у него мышление бизнесмена. Он смотрит: актив гнилой, проблемный, по сути, на грани банкротства. Он мне зачем? Я с него ничего не вытяну", - приводит Олейник логику Трампа. Келлог - отставной генерал-лейтенант и ветеран войны во Вьетнаме, долгое время работал в Пентагоне на разных должностях, находился в здании министерства, когда оно подверглось террористической атаке 11 сентября 2001 года. Тогда он взял на себя командование подземного комплекса Рэйвен Рок, который служит убежищем для руководства США в случае угроз. Во время первого срока Трампа работал советником по безопасности вице-президента и был исполнительным секретарём Совета национальной безопасности США. Ранее заявил, что возвращение Трампа в Белый дом может привести к тому, что некоторые члены НАТО, чьи расходы на оборону не дотягивают до необходимых 2% ВВП, утратят право на американскую защиту в случае нападения извне. Трамп, по его словам, может в случае победы на выборах созвать саммит НАТО в июне 2025 года для обсуждения будущего альянса. В июне Келлог совместно с советником Трампа Фредом Фляйцем выступили со своим планом по урегулированию конфликта на Украине. Согласно плану, прекращение огня будет основываться на преобладающих линиях боевого соприкосновения.

https://ria.ru/20241128/kellog-1986161866.html

https://ria.ru/20241123/trump-1985347197.html

https://ria.ru/20241128/ssha-1986121006.html

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