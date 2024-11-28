Цукерберг встретился с Трампом в его резиденции во Флориде
Советник Трампа заявил, что тот встретился с Цукербергом в резиденции во Флориде
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Основатель корпорации Meta (компания запрещена в РФ как экстремистская)* Марк Цукерберг встретился с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, заявил советник Трампа Стивен Миллер, который в новой администрации займет должность заместителя главы аппарата по политическим вопросам.
"Да, верно. И Марк Цукерберг очень четко обозначил свое желание быть сторонником и участником этих перемен, которые мы видим по всей Америке, по всему миру, с тем реформаторским движением, которое возглавляет Дональд Трамп", - заявил Миллер в эфире телеканала Fox News в ответ на просьбу подтвердить, действительно ли Цукерберг в среду (по местному времени) находился в Мар-а-Лаго и встречался там с Трампом.
В сентябре Трамп, будучи кандидатом в президенты, утверждал, что Цукерберг пообещал ему свой голос на выборах в ноябре после того, как на республиканца в июле было совершено покушение.
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СМИ ранее сообщали, что Трамп в своей новой книге "Спасти Америку" обвинял Цукерберга в подготовке заговора против него во время президентских выборов 2020 года и пригрозил тюрьмой в случае организации заговора в 2024 году.
Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
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