https://ria.ru/20241128/timofey-1986130516.html
Манул Тимофей из Московского зоопарка набрал "идеальную форму" к зиме
Манул Тимофей из Московского зоопарка набрал "идеальную форму" к зиме - РИА Новости, 28.11.2024
Манул Тимофей из Московского зоопарка набрал "идеальную форму" к зиме
Манул Тимофей из Московского зоопарка завершил зажировку к зиме, сейчас он весит больше 7 килограммов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T05:09
2024-11-28T05:09
2024-11-28T05:24
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Манул Тимофей из Московского зоопарка завершил зажировку к зиме, сейчас он весит больше 7 килограммов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. "Манул Тимофей набрал свою идеальную форму к зиме и завершил процесс зажировки. К началу зимы символ Московского зоопарка стал весить 7 килограммов 50 граммов. К холодам Тимоша заметно округлился, стал более пушистым. Также у него порыжели бока. Сейчас зоологи постепенно уменьшают количество кормлений и порций, еду взвешивают, чтобы контролировать ее объем. В осенний сезон палласова кота кормили дважды в день, оставляя воскресенье разгрузочным днем. Тогда объем суточной порции был 350-400 граммов", - рассказали в пресс-службе. Там добавили, что сейчас у Тимофея чередуются дни с кормлением два раза и один раз в день. Воскресенье по-прежнему "голодный" день, а размер суточной порции уменьшился до 150-250 граммов. Вместе со снижением порций уменьшается и активность манула. С наступлением холодов и выпадением снега кот выходит на улицу лишь рано утром или поздним вечером. "Теперь первые два месяца зимы вес кота будет стоять на месте. А примерно в феврале Тимофей начнет понемногу худеть. В этот период зоологи продолжат сокращать рацион манула. И примерно к июню Тимоша завершит период разжировки. В июне этого года он весил всего в 3,75 килограмма", - уточнили в пресс-службе зоопарка.
https://ria.ru/20240814/manul-1966192477.html
https://ria.ru/20241017/manul-1978520050.html
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московский зоопарк, общество
Хорошие новости, Московский зоопарк, Общество
Манул Тимофей из Московского зоопарка набрал "идеальную форму" к зиме
Манул Тимофей из Московского зоопарка зажировался к зиме, набрав идеальную форму
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Манул Тимофей из Московского зоопарка завершил зажировку к зиме, сейчас он весит больше 7 килограммов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада.
"Манул Тимофей набрал свою идеальную форму к зиме и завершил процесс зажировки. К началу зимы символ Московского зоопарка
стал весить 7 килограммов 50 граммов. К холодам Тимоша заметно округлился, стал более пушистым. Также у него порыжели бока. Сейчас зоологи постепенно уменьшают количество кормлений и порций, еду взвешивают, чтобы контролировать ее объем. В осенний сезон палласова кота кормили дважды в день, оставляя воскресенье разгрузочным днем. Тогда объем суточной порции был 350-400 граммов", - рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что сейчас у Тимофея чередуются дни с кормлением два раза и один раз в день. Воскресенье по-прежнему "голодный" день, а размер суточной порции уменьшился до 150-250 граммов. Вместе со снижением порций уменьшается и активность манула. С наступлением холодов и выпадением снега кот выходит на улицу лишь рано утром или поздним вечером.
"Теперь первые два месяца зимы вес кота будет стоять на месте. А примерно в феврале Тимофей начнет понемногу худеть. В этот период зоологи продолжат сокращать рацион манула. И примерно к июню Тимоша завершит период разжировки. В июне этого года он весил всего в 3,75 килограмма", - уточнили в пресс-службе зоопарка.