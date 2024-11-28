https://ria.ru/20241128/telegram-1986125942.html

Россиянам напомнили о способе мошенничества в период "Черной пятницы"

Россиянам напомнили о способе мошенничества в период "Черной пятницы" - РИА Новости, 28.11.2024

Россиянам напомнили о способе мошенничества в период "Черной пятницы"

Мошенники вернулись к использованию схемы обмана россиян с помощью видео и аудиодипфейков в период "Черной пятницы" и других ноябрьских распродаж - они... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T03:20

2024-11-28T03:20

2024-11-28T03:20

общество

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149730/53/1497305301_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1adb846ca774a13c3e3e3669285fd2af.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Мошенники вернулись к использованию схемы обмана россиян с помощью видео и аудиодипфейков в период "Черной пятницы" и других ноябрьских распродаж - они отправляют вредоносные ссылки со взломанных аккаунтов в Telegram, призывая купить некие товары, рассказал РИА Новости начальник отдела по кибербезопасности "Кода безопасности" Алексей Коробченко. "В последнее время, благодаря технологиям искусственного интеллекта, распространение получила схема с дипфейками. Мошенники взламывают как обычных пользователей, так и популярные Telegram-каналы и отправляют вредоносные ссылки: в первом случае контактам от имени взломанного пользователям, во втором – от имени владельца (канала - ред.) с призывом покупать некие товары. Свои сообщения мошенники сопровождают дипфейк-видео и аудио, которые должны убедить пользователей в их легитимности", - отметил эксперт. Эксперт рассказал, что за время, пока жертва восстанавливает доступ к аккаунту или предупреждает администрацию мессенджера о мошенничестве, в сети аферистов успеет попасть определенное количество людей. Самой популярной схемой обмана пользователей в период распродаж становится подделка популярных сайтов, интернет-магазинов и маркетплейсов. Злоумышленники создают фейковые аккаунты известных брендов или самих торговых площадок в соцсетях и мессенджерах и делают рассылку от их лица. Они пользуются тем, что крупные ритейлеры делают большие скидки в этот период, поэтому подобные предложения могут не вызывать настороженности. "Если юзеры перейдут по ссылкам в сообщениях или письме в электронной почте, то попадут на фейковый сайт, который похож на настоящий. Отличия – в нюансах, например, мошенники могут не "попасть" в традиционную цветовую гамму бренда или использовать неактуальную информацию в других разделах сайт", – говорит Коробченко. Но переход по ссылке на фейковый сайт может быть не опасен, если не вводить на подозрительной площадке личные данные. Однако в некоторых случаях на сайте может начаться автоматическая загрузка вредоносного программного обеспечения. "Иногда мошенники проводят дополнительную подготовку: не просто создают фейковые сайты и делают рассылку, а взламывают базу данных бренда, под который собираются мимикрировать, или покупают уже утекшие базы данных. Таким образом, они получают список пользователей конкретного бренда и могут делать более персонализированные рассылки. Поэтому даже если приходит письмо или сообщение, адресованное непосредственно вам, все равно стоит убедиться, что это не фейк", – отметил эксперт. Коробченко советует проявлять критическое мышление и отвечать на такие вопросы: стандартно ли ведет себя отправитель подозрительного сообщения, совпадает ли его стиль общения, почему тот или иной бренд прислал напоминание о распродажах непосредственно пользователю, если обычно делает это через приложение. Это поможет избежать утечки персональных данных и финансовых средств.

https://ria.ru/20241123/moshenniki-1985303794.html

https://ria.ru/20241119/moshenniki-1984545034.html

https://ria.ru/20241119/krazha-1984496012.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, telegram