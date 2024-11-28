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В Тбилиси во время акции протеста пострадал сотрудник МВД - РИА Новости, 28.11.2024
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23:11 28.11.2024 (обновлено: 23:16 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/tbilisi-1986343517.html
В Тбилиси во время акции протеста пострадал сотрудник МВД
В Тбилиси во время акции протеста пострадал сотрудник МВД - РИА Новости, 28.11.2024
В Тбилиси во время акции протеста пострадал сотрудник МВД
Один сотрудник МВД пострадал в результате потасовки во время акции протеста оппозиционеров у парламента Грузии в Тбилиси, он доставлен в клинику, сообщает МВД... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T23:11
2024-11-28T23:16
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ТБИЛИСИ, 28 ноя - РИА Новости. Один сотрудник МВД пострадал в результате потасовки во время акции протеста оппозиционеров у парламента Грузии в Тбилиси, он доставлен в клинику, сообщает МВД страны. Акция протеста началась после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в четверг заявил, что власти приняли решение до конца 2028 года не ставить в повестку дня вопрос открытия переговоров с ЕС о членстве и не принимать бюджетные гранты со стороны Евросоюза. "Несмотря на многочисленные призывы полиции к участникам митинга на месте выразить свой протест мирными способами и не превышать нормы, установленные законом о собраниях и манифестациях, некоторые из собравшихся противостоят правоохранителям и оскорбляют их. В результате предполагаемых насильственных действий в отношении полиции со стороны участников протеста пострадал один сотрудник МВД, которого доставили в медицинское учреждение", - отмечено в заявлении МВД.
https://ria.ru/20241128/aktsiya-1986342727.html
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Полиция с водометами у боковых входов в парламент Грузии
Полиция с водометами у боковых входов в парламент Грузии
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в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, евросоюз, саломе зурабишвили
В мире, Грузия, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз, Саломе Зурабишвили
В Тбилиси во время акции протеста пострадал сотрудник МВД

В Тбилиси при потасовке у парламента на акции протеста пострадал сотрудник МВД

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ТБИЛИСИ, 28 ноя - РИА Новости. Один сотрудник МВД пострадал в результате потасовки во время акции протеста оппозиционеров у парламента Грузии в Тбилиси, он доставлен в клинику, сообщает МВД страны.
Акция протеста началась после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в четверг заявил, что власти приняли решение до конца 2028 года не ставить в повестку дня вопрос открытия переговоров с ЕС о членстве и не принимать бюджетные гранты со стороны Евросоюза.
"Несмотря на многочисленные призывы полиции к участникам митинга на месте выразить свой протест мирными способами и не превышать нормы, установленные законом о собраниях и манифестациях, некоторые из собравшихся противостоят правоохранителям и оскорбляют их. В результате предполагаемых насильственных действий в отношении полиции со стороны участников протеста пострадал один сотрудник МВД, которого доставили в медицинское учреждение", - отмечено в заявлении МВД.
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В миреГрузияТбилисиИраклий КобахидзеЕвросоюзСаломе Зурабишвили
 
 
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